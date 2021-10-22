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Епідемія серед нещеплених. Чому Ізраїль чекає п'яту хвилю коронавірусу

Приклад Ізраїлю, який з початку пандемії займав перші місця за темпами вакцинації, і в якому люди щеплюються вже утретє, показує, до чого може привести відмова від вакцини. П'ята хвиля пандемії в цій країні — епідемія серед нещеплених.

Олег Вишняков
Олег Вишняков
Почесний консул Держави Ізраїль у західному регіоні України
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Антивакцинатори в Ізраїлі
Приклад Ізраїлю, який з початку пандемії займав перші місця за темпами вакцинації показує, до чого може привести відмова від вакцини.

Скільки б сил держава, ВООЗ та інші міжнародні організації не вкладали у вакцинацію населення, яку б потужну інформаційну політику вони не вели, подолати коронавірус, зробивши елементарне щеплення стає все важчим випробуванням через появу армії антивакцинаторів.

Світова наука зробила майже неможливе — препарат вдалося розробити і випробувати протягом року. Причому не один. Вакцин, що існують, і визнані у світі вже мінімум шість, не рахуючи локальних.

Сьогодні вакцинація — це не тільки медичне питання, а перш за все політичне. Часто через провал вакцинації уряди країн несуть саме політичну відповідальність, втрачаючи рейтинги. Тому політики зацікавлені у тому, щоб процеси були налагоджені, а люди мали вільний доступ до вакцини. Однак, існує група людей, які в цій зацікавленості бачать інший підтекст.

"Така зацікавленість урядів у вакцинації викликає підозри", — кажуть одні антивакцинатори, прихильники теорій змов. "Вакцини не пройшли достатніх випробувань", — кажуть інші, прихильники доказової медицини. "Вакцина не кошерна" — кажуть треті.

Акції протесту батьків-противників обов'язкової вакцинації дітей.
Акції протесту батьків-противників обов'язкової вакцинації дітей.
Мітинг антивакцинаторів в Ізраїлі.
Мітинг антивакцинаторів в Ізраїлі.
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Однак, вони самі того не усвідомлюючи, заганяють себе цим в труну.

На прикладі Ізраїлю, який з початку пандемії займав перші місця за темпами вакцинації, і в якому люди щеплюються вже утретє, покажемо, до чого може привести відмова від вакцини.

П'ята хвиля пандемії — це епідемія серед нещеплених. Досвід Ізраїлю

Керівники відділень лікарень, які лікують хворих коронавірусом в Ізраїлі, впевнені, що слідом за четвертою хвилею пандемії настане п'ята. На їхню думку, відповідальність за це несе група "несвідомих громадян".

83% в Ізраїлі важких пацієнтів не вакциновані. Серед тих, хто молодше 50 — таких більше 90%.

Лікарі всього світу, зокрема фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва, вже багато раз повторювали: вакцина — не панацея. Вона не захищає повністю від зараження коронавірусу, особливо від варіанту "Дельта". Вона навіть не гарантує на 100%, що не буде важкого перебігу хвороби або загибель. Але вона значно (у десятки разів) знижує ці ймовірності.

Вищенаведені цифри є тому чудовим доказом. Однак, все це не діє на противників вакцинації. Вони живуть у власній уяві. Тим часом…

Багато антивакцинаторів помирають

4 550 000 осіб загинуло від Covid-19 по всьому світу. Серед жертв і "генерали армії антивакцинаторів".

Лідер ізраїльських антивакцинаторів Хай Шаулян помер від Covid-19. Раніше 57-річний чоловік закликав своїх підписників у соцмережах не робити вакцинацію. Уже в госпіталі він записав відео, в якому повідомив підписникам, що не може дихати без апарату штучної вентиляції легенів.

Лідер руху проти вакцинації від COVID-19 в Ізраїлі Хай Шаулян (Hai Shaulian) помер від коронавірусу.
Лідер руху проти вакцинації від COVID-19 в Ізраїлі Хай Шаулян (Hai Shaulian) помер від коронавірусу.
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Раніше, у штаті Флорида через ускладнення від COVID-19 помер колишній офіцер ЦРУ Роберт Девід Стіл. Він підтримував теорії змов і вважав себе першим, хто назвав коронавірус обманом.

Карма наздогнала і американського радіоведучого-антивакцинатора Діка Фаррела, який перед смертю закликав людей вакцинуватись від коронавірусу, і члена протестантської церкви Hillsong Стівена Хармона, який вважав коронавірус вигадкою і який після місяця важкої хвороби помер.

У Португалії сім'я противників вакцинації протягом тижня також померла від COVID-19. Френсіс Гонсалес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька і брата через COVID-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися.

Можна перераховувати безліч прикладів, коли віра в дурості привела до трагічних наслідків. І всі вони підштовхують нас до єдиного висновку — вакцинація хоча і не гарантує нам 100% захисту від хвороби, але хоча б дає надію на легкі наслідки перенесення хвороби, принаймні, може допомогти залишитися в живих.

Головне перевірити загальний стан здоров'я перед вакцинацією і вже після отримати свою дозу щеплення. Адже відповідальність за колективне здоров'я на кожному з нас!

Вакцинуйтеся і будьте здорові!