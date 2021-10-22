Эпидемия среди непривитых. Почему Израиль ждет пятую волну коронавируса

Сколько бы сил государство, ВОЗ и другие международные организации не вкладывали в вакцинацию населения, какую бы мощную информационную политику они не вели, преодолеть коронавирус, сделав элементарную прививку становится все более трудным испытанием из-за появления армии антивакцинаторов.

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Мировая наука сделала почти невозможное — препарат удалось разработать и испытать в течение года. Причем не один. Существующих и признанных в мире вакцин уже минимум шесть, не считая локальных.

Сегодня вакцинация — это не только медицинский вопрос, а прежде всего политический. Часто из-за провала вакцинации правительства стран несут именно политическую ответственность, теряя рейтинги. Поэтому политики заинтересованы в том, чтобы процессы были отлажены, а люди имели свободный доступ к вакцине. Однако, существует группа людей, которые в этой заинтересованности видят другой подтекст.

"Такая заинтересованность правительств в вакцинации вызывает подозрения", — говорят одни антивакцинаторы, сторонники теорий заговоров. "Вакцины не прошли достаточных испытаний", — говорят другие, сторонники доказательной медицины. "Вакцина не кошерная" — говорят третьи.

[ + – ] Акции протеста родителей-противников обязательной вакцинации детей.

[ + – ] Митинг антипрививочников в Израиле.

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Однако, они сами того не осознавая, загоняют себя тем самым в гроб.

На примере Израиля, который с начала пандемии занимал первые места по темпу вакцинации, и в котором люди прививаются уже в третий раз, покажем, к чему может привести отказ от вакцины.

Пятая волна пандемии — это эпидемия среди непривитых. Опыт Израиля

Руководители отделений больниц, которые лечат больных коронавирусом в Израиле, уверены, что вслед за четвертой волной пандемии наступит пятая. По их мнению, ответственность за это несет группа "несознательных граждан".

83% в Израиле тяжелых пациентов не вакцинированы. Среди тех, кто моложе 50 — таких более 90%.

Врачи всего мира, в том числе специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива, уже много раз повторяли: вакцина — не панацея. Она не защищает полностью от заражения коронавируса, особенно от варианта "Дельта". Она даже не гарантирует на 100%, что не будет тяжелого течения болезни или смертельному исходу. Но она на порядки (в десятки раз) снижает эти вероятности.

Вышеприведенные цифры служат тому отличным доказательством. Однако, все это не действует на противников вакцинации. Они живут в собственном воображении. Тем временем …

Многие антипрививочники умирают

4 550 000 человек погибло от Covid-19 по всему миру. Среди жертв и "генералы армии антипрививочников".

Лидер израильских антивакцинаторов Хай Шаулян умер от Covid-19. Ранее 57-летний мужчина призвал своих подписчиков в соцсетях не делать вакцинацию. Уже в госпитале он записал видео, в котором сообщил подписчикам, что не может дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.

[ + – ] Лидер движения против вакцинации от COVID-19 в Израиле Хай Шаулян (Hai Shaulian) умер от коронавируса.

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Ранее, в штате Флорида из-за осложнений от COVID-19 скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил. Он поддерживал теории заговоров и считал себя первым, кто назвал коронавирус обманом.

Карма настигла и американского радиоведущего-антивакцинатора Дика Фаррела, который перед смертью призвал людей прививаться от коронавируса, и члена протестантской церкви Hillsong Стивена Хармона, который считал коронавирус выдумкой и который после месяца тяжелой болезни умер.

В Португалии семья противников вакцинации в течение недели также умерла от COVID-19. Фрэнсис Гонсалес из Кардиффа рассказал, что потерял мать, отца и брата из-за COVID-19 в течение недели, поскольку все трое решили не вакцинироваться.

Можно перечислять множество примеров, когда вера в глупости привели к трагическим последствиям. И все они подталкивают нас к единственному выводу — вакцинация хотя и не гарантирует нам на 100% защиты от болезни, но хотя бы дает надежду на легкие последствия переноса болезни, по крайней мере, может помочь остаться в живых.

Главное проверить общее состояние здоровья перед вакцинацией и уже после получить свою дозу прививки. Ведь ответственность за коллективное здоровье на каждом из нас!

Вакцинируйтесь и будьте здоровы!