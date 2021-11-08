"Синдром вахтера". Як київські ресторани пережили перший тиждень у червоній зоні карантину

Червона зона в Києві не обіцяла ресторанам нічого хорошого, як і багатьом іншим видам бізнесу. У перший "червоний" тиждень падіння відвідуваності становило 50-60%, а якісь заклади взагалі в перші дні не мали відвідувачів.

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Ніхто не знав, як виглядатимуть рейди-перевірки у ресторанах, багато хто уявляв собі справжні облави. Затори у місті лише посилили деякий хаос, характерний для перших днів червоних зон інших містах. Тому деякі ресторани закрилися взагалі на кілька днів чи тиждень, щоб уникати збитків та подивитися, що буде. Як активно йдуть перевірки, як етично поводитимуться перевіряльники. І скільки взагалі буде відвідувачів, адже вакцинованих не так багато, на всі ресторани не вистачить.

Так, персонал майже у всіх закладів сяк-так прищеплений, відсотків 70 точно вже є. Але за свій персонал підприємець може відповідати: змусити, умовити вакцинуватись, не допустити до роботи.

З відвідувачами складніше, адже закон зобов'язує перевіряти та їхній вакцинний статус. Треба сказати, що перші дні червоної зони було багато конфліктів між відвідувачами і персоналом ресторанів.

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Локдаун новий — питання старі. Податкових канікул немає, рахунки надходять, як виживати малому бізнесу?

По-перше, багато хто вважав, що з однією дозою вакцини приходити можна, як і в транспорт (а насправді, в ресторан тільки з сертифікатом про 2 щеплення).

По-друге, хтось приходив взагалі без жодних документів, розраховуючи на особливу лояльність закладу, хтось із довідкою про одужання чи антитіла (яка, до речі, законної сили не має).

І тут розпочалося. Деяких рестораторів звинувачували у "фашизмі", в деяких закладах викликали поліцію самі ресторатори або навіть відвідувачі. Перший раз в історії бізнесу клієнт почав становити загрозу, і його потрібно було навчитися грамотно посилати.

Це вдалося не всім, і у персоналу деяких закладів виник так званий "синдром вахтера".

Більшість відвідувачів ресторанів, яких не пустили до зали без сертифікату потрібного зразка, ображалися та обіцяли більше не приходити. Деякі скандалили.

Складно було закладам, які в перші ж червоні дні дуже боялися перевірок та намагалися перевершити поліцію у перевірці документів клієнтів. Всі тільки вчилися поводитися у цих нових умовах, розмовляти з клієнтами, переконувати, вибачатися. До речі, помічено, що чим молодша і просунута публіка у закладі, тим охочіше вона грає у гру "покажи документи" і менше скандалить.

Після "червоного тижня" у Києві вже можна зробити якісь висновки:

Жахливих ситуацій, з облавами на гостей ресторанів та показовим їх штрафуванням поки що не сталося. Отже, ресторани можуть дозволити собі пропускати людей з однією дозою вакцини, з іншими довідками, навіть усно запитувати документи. Відвідувачі, які мають сертифікат, можуть показувати його на смартфоні, інші просто відповідають, що вони мають щось. І якщо когось "завернули" в одному закладі, можна піти до сусіднього, лояльнішого.

Ресторани, які детально перевіряють документи (які, звичайно, є не у всіх), не заповнені чи взагалі порожні, як і заклади із явним синдромом вахтера. Деякі ресторани роблять знижки до 30% клієнтам на самовивіз, намагаючись компенсувати неприємні ситуації.

Тому що, як не проводь тренінги щодо перевірки документів клієнтів, це важко зробити коректно, якщо документів немає. Жодні слова тут не допоможуть. А допоможе добре ставлення та прагнення утримати будь-яких клієнтів. Адже червона зона рано чи пізно закінчиться.