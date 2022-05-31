Ресторанний Київ ожив. Гостей так багато, що закінчуються продукти

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Зненацька ресторанний бізнес ожив. І не просто ожив, а задудів на повну силу. За останні два тижні все змінилося кардинально. Із сумного міста із зачиненими або напівпорожніми ресторанами Київ перетворився на галасливий вулик із натовпами народу на вулицях та літніх майданчиках. Стали відкриватися мережі, на зразок Пузатої Хати. Ті, хто ще закритий, явно готуються до відкриття, монтують щось усередині та зовні. МакДональдз, як і раніше, у глухій обороні, закритий до кінця війни. Сподіваюся, чекати доведеться недовго.

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Закритий ЦУМ, хоча поряд, у Перепічці, знову черга. Індекс Перепічки поки не змінився, отже, гривня зміцнилася. Центр ресторанного життя явно змістився на Золоті Ворота, Рейтарську, і, звичайно, на Поділ. Людей у ресторанах так багато, що закінчуються продукти, не очікували такого напливу. І виторги на вихідні були ще довоєнні. Дивно, але у ЖЧЛ мало народу. Можливо, чудові люди тепер мають інше життя. На Бессарабці натовп, Пушкінська гуде. У Глобусі пустка. Взагалі ресторанний бізнес Києва зараз нагадує осередкову аморальність. У якихось місцях народу багато, густо, в інших — пусто та мертво. І на околицях та сама історія. Але шаурма forever, звичайно. День Києва та весна затьмарили війну, в ресторанах та настроях.

Джерело: Ольга Насонова