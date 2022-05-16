На каву поки вистачає. Як виглядає ресторанний Київ сьогодні

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Ресторанний Київ сьогодні — місто жорстких контрастів. Мертва пустеля із зачиненими дверима кафе та ресторанів пожвавлюється оазисами забитих напхом закладів. Зачинено щонайменше третину київських ресторанів. Коли відчинять, невідомо. А робочі впертюхи не так щоб збирають вершки, в деяких всього по парі столиків. І лише близько 20% — справжні щасливчики, в яких повно-повнісінько.

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З центральних київських це Кеди, Мусафір, Мілк Бар, Мімоза, Руккола, Naprosecco — не згадуватиму всіх, але у всіх забитих і до війни було все добре. Дуже непогано почуваються кав'ярні, адже дозволити собі кави може ще багато хто. Комендантська година зовсім повила київські бари, закінчувати пити до 9 вечора звикнути важко. Традиційна черга за київською Перепічкою стала навіть більшою, ніж до війни. Індекс пересування зростає — вже 30 гривень, для економістів ці цифри багато про що говорять.

Фото: Фото: Gettyimages

Спальні райони виглядають живішими за місцями зовсім мертвий центр. Неможливість заправити машину та проблеми з транспортом замикають людей на масивах, як у пандемію. Ще не повернувся, кажуть, мільйон киян. Можливо, серед них були найплатоспроможніші, які тепер витрачають свої гроші в інших містах та країнах. Але найкраще тепер почуваються кіоски з шаурмою. Проста та дешева їжа — тренд найближчих місяців, а самотні чоловіки — головна аудиторія.

Джерело: Ольга Насонова