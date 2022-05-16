На кофе пока хватает. Как выглядит ресторанный Киев сегодня

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Ресторанный Киев сегодня — город жестких контрастов. Мертвая пустыня с закрытыми дверями кафе и ресторанов оживляется оазисами забитых битком заведений. Закрыто не менее трети киевских ресторанов. Когда откроются — неизвестно. А работающие упрямцы не так чтобы собирают сливки, у некоторых всего по паре столиков. И только около 20 % — настоящие везунчики, у которых биток.

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Из центральных киевских это Кеды, Мусафир, Милк Бар, Мимоза, Руккола, Naprosecco — не буду всех упоминать, но у всех забитых и до войны было все хорошо. Очень неплохо чувствуют себя кофейни, ведь позволить себе кофе могут еще многие. Комендантский час совсем повывел киевские бары, заканчивать пить до 9 вечера привыкнуть трудно. Традиционная очередь за киевской Перепичкой стала даже больше, чем до войны. Индекс перепички растет — уже 30 гривен, для экономистов эти цифры о многом говорят.

Фото: Фото: Gettyimages

Спальные районы выглядят более живыми, чем местами совсем мертвый центр. Невозможность заправить машину и проблемы с транспортом запирают людей на массивах, как в пандемию. Еще не вернулся, говорят, миллион киевлян. Возможно, среди них были самые платежеспособные, которые теперь тратят свои денежки в других городах и странах. Но лучше всех теперь чувствуют себя киоски с шаурмой. Простая и дешевая еда — тренд ближайших месяцев, а одинокие мужчины — главная аудитория.

Источник: Ольга Насонова