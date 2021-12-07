Рестораны будут только для богатых

За последние 15 лет в Украине появилось много доступных заведений: кофеен, семейных кафешек, фаст-фудов, стильных баров и ресторанчиков. Поэтому во многих городах, особенно в крупных, люди стали ходить в разные заведения ежедневно, или несколько раз в неделю. Чтобы выпить кофе с коллегами, просто пообедать, поужинать с друзьями или с семьей на выходные. Многие радовались, что наконец-то можно хоть иногда не готовить дома, а покушать в ближайшем ресторане. Но теперь все изменится.

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Первым звоночком стало повышение зарплат в рестораном секторе. Из-за пандемии многие сотрудники ушли в другие сферы: стали продавцами, строителями, курьерами. В итоге ресторанный бизнес потерял почти половины сотрудников. А оставшиеся стали запрашивать уже совсем другие зарплаты. Например, в 2020 году средняя зарплата повара в Киеве была 600-800 грн за смену, сейчас 1000-1500 грн. Возник чудовищный дефицит персонала, с которым многие рестораны не справились до сих пор.

Вторым звоночком стало повышение стоимости коммунальных услуг. Пришли холода, расходы на электричество, отопление и газ для бизнеса значительно выросли, до 30-40%. Чтобы приготовить еду и обогреть помещение, рестораны стали тратить значительно больше. Платежки за коммунальные услуги неприятно удивили практически всех рестораторов.

А тут еще красная и желтая зона. Рестораны обязали проверять сертификаты о вакцинации у посетителей, которые есть конечно не у всех. В итоге посещаемость у многих заведений упала на 30-40%.

При этом арендная плата не снижалась для ресторанного сектора, несмотря на цветные зоны и падение посещаемости. Платить аренду, которую легко платят аптеки и Новая почта, а также платить налоги, акцизы, экваринг в итоге могут только дорогие рестораны. Расходы выросли, а выручка – нет.

И поэтому деваться некуда – рестораны будут повышать цены. Каждый месяц на 10, 20%. И так к весне цены в кафе и доступных вчера ресторанчиках вырастут уже на 50%. А кто не поднимет цены — закроется. Потому что просто нечем будет оплачивать расходы, которые все растут и растут. Это касается прежде всего доступных по цене заведений. Тех самых, в которых можно было пообедать за 100-150 грн, поужинать за 300-400 грн, выпить кофе за 30 грн. О таких ценах теперь придется забыть. И рестораторов можно понять: даже успешные заведения, в которых всегда много народу, говорят о финансовых проблемах.

Проблем нет только у дорогих ресторанов. Которые могут привлекать лучший персонал, платить коммуналку, покупать лучшие продукты. И их посетители смогут все это оплачивать без проблем. А рестораны подешевле будут вынуждены смириться с потерей части клиентов, которые просто не смогут платить цену выше, чем сейчас.

И придем мы к ресторанному рынку, который был в начале 2000-ых. Ресторанов мало, но все они забиты, потому что их мало. И снова, чтобы пойти в ресторан или кафе, нужно будет копить целый месяц.