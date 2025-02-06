Инженеры и врачи. Почему в бедной стране работают заведения, достойные мировых франшиз

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Исторически в нашей стране среди рестораторов оказалось много умных и образованных людей. С высшим образованием, и не с одним, с творческим потенциалом размером со слона. Мозги у нас оплачивались зачастую плохо, инженеры и врачи еле-еле сводили концы с концами. А в ресторанном бизнесе всегда можно было заработать, и работа при этом интересная и часто очень творческая. Поэтому в ресторанный бизнес массово пошли: бывшие врачи, журналисты, инженеры, кандидаты исторических наук и многих других наук, экономисты, преподаватели и филологи. Поварами шли редко, чаще барменами, админами и управляющими, становились рестораторами. Началось это движение еще лет 25 назад, да так и не прекратилось.

Простой по своей сути ресторанный бизнес быстренько поднялся на уровень носителей интеллекта. Поэтому так много ресторанов имеют прописанную концепцию размером с роман, бренд-бук, мудборд, дизайнерские концепции и маркетинговую стратегию. Образованные рестораторы не могли работать просто так, нужно было обязательно прописать стандарты, персону гостя, знать тренды. Ну какой скажите мне итальянский или французский ресторатор будет писать по ночам стратегию? Готовят себе и готовят. А у нас нет, мировые тренды настойчиво интересуют всех и каждого. Инновации и диджитализация — наше все. Адаптивные и гибкие, как змеи (год Змеи, кстати) украинские рестораторы постоянно придумывали и тестировали новое.

Явление имеет и обратную сторону: горе от ума. Когда красиво написанная концепция оказывалась важнее продукта, а собрания с персоналом напоминали заседания правления банка. Кризисы убирали эти барские замашки.

К счастью для ресторанного бизнеса, для творческих и образованных людей в нашей стране по-прежнему не так много возможностей заработать. Тем более, зарплаты в ресторанах сейчас очень достойные, не всякий журналист или инженер такую имеет. А значит, украинские рестораторы по-прежнему будут круче всех. И смогут творить, открывать яркие концепты и продавать франшизы по всему миру. Несмотря ни на что!