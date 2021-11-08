"Синдром вахтера". Как киевские рестораны пережили первую неделю в красной зоне карантина

Красная зона в Киеве не сулила ресторанам ничего хорошего, впрочем, как и многим другим видам бизнеса. В первую "красную" неделю падение посещаемости составило 50-60%, а у каких-то заведений вообще в первые дни не было посетителей.

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Никто не знал, как будут выглядеть проверочные рейды в ресторанах, многие представляли себе настоящие облавы. Пробки в городе только усилили некоторый хаос, характерный для первых дней красных зон в других городах. Поэтому некоторые рестораны закрылись вообще на несколько дней или неделю, чтобы избегать убытков и посмотреть, что будет. Как активно будут идти проверки, как этично будут себя вести проверяющие. И сколько вообще будет посетителей, ведь вакцинированных не так уж и много, на все рестораны не хватит.

Да, персонал почти у всех заведений худо-бедно привит, процентов 70 точно уже есть. Но за свой персонал предприниматель может отвечать: заставить, уговорить вакцинироваться, не допустить к работе.

С посетителями сложнее, ведь закон обязывает проверять и их вакцинный статус. Надо сказать, что в первые дни красной зоны было много конфликтов между посетителями и персоналом ресторанов.

Важно

Локдаун новый — вопросы старые. Налоговых каникул нет, счета идут, как выживать малому бизнесу?

Во-первых, многие считали, что с одной дозой вакцины приходить можно, как и в транспорт (а на самом деле, в ресторан только с сертификатом о 2-х прививках).

Во-вторых, кто-то приходил вообще без всяких документов, рассчитывая на особую лояльность заведения, кто-то со справкой о выздоровлении или антителах (которая, к слову, законной силы не имеет).

И тут началось. Некоторых рестораторов просто обвиняли в "фашизме", в некоторых заведениях вызывали полицию сами рестораторы или даже посетители. Первый раз в истории бизнеса клиент начал представлять угрозу, и его нужно было научиться грамотно "посылать".

Это удалось не всем, и у персонала некоторых заведений возник так называемый "синдром вахтера".

Большинство посетителей ресторанов, которых не пустили в зал без сертификата нужного образца, обижались и обещали больше не приходить.Некоторые скандалили.

Сложно пришлось заведениям, которые в первые же красные дни очень боялись проверок и старались перещеголять полицию в проверке документов клиентов. Все только учились себя вести в этих новых условиях, разговаривать с клиентами, убеждать, извиняться. Кстати, замечено, что чем моложе и продвинутее публика в заведении, тем охотнее она играет в игру "покажи документы" и меньше скандалит.

Важно

"Я — повар. Скоро я потеряю эту работу. И вместе со мной ее потеряют еще 25 моих коллег"

После "красной недели" в Киеве уже можно сделать какие-то выводы:

Ужасных ситуаций, с облавами на гостей ресторанов и показательным их штрафованием пока не случилось. А значит, рестораны могут позволить себе пропускать людей с одной дозой вакцины, с другими справками, даже устно спрашивать документы. Посетители, имеющие сертификат, могут показывать его на смартфоне, другие просто отвечают, что у них что-то есть. И если кого-то "завернули" в одном заведении, можно пойти в соседнее, более лояльное.

Рестораны, которые детально проверяют документы (которые, конечно, есть не у всех), не заполнены или вообще пусты, как и заведения с явным синдромом вахтера. Некоторые рестораны делают скидки до 30% клиентам на самовывовоз, пытаясь компенсировать неприятные ситуации.

Потому что, как не проводи тренинги по проверке документов клиентов, это трудно сделать корректно, если документов нет. Никакие слова тут не помогут. А поможет доброе отношение и стремление удержать любых клиентов. Ведь красная зона рано или поздно закончится.