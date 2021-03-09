Блинный день. Рецепты для Масленицы по-китайски, по-славянски и по-французски

Масленица с нами уже много веков. Конечно, уже никто не помнит сакрального значения этого праздника, теперь это просто приятная традиция. И во время него нужно много, много есть. И, конечно, веселиться!

Прощай, зима и ковид

Традиционно Масленица – это проводы зимы и встреча весны. Зима в этом году выдалась настоящая, снежная. Ковид, лоудаун только утяжелили зиму.

Но, вот пришла весна, и пора уже прощаться с холодами и вирусами. Поэтому отметить Масленицу в этом году просто необходимо, чтобы избавиться от зимней хандры. Порадуйте себя и близких блинами и разными вкусностями.

Китайские рисовые блины на пару

Азиатская кухня сейчас в моде. Китайцы любят заворачивать в тонкие блинчики утку по-пекински, овощи, окунать в соус и есть.

Рецепт такого блина такой: пополам рисовой и пшеничной муки (можно только пшеничную муку, если нет рисовой), перемешиваем, добавляем горячую кипяченую воду, добавляем ложку растительного масла. Замешиваем крутое тесто, которое можно будет раскатать. Тесто должно немного полежать в пленке, так сказать "пожениться".

Тесто делим на колбаски, потом на небольшие брусочки. Раскатываем тесто очень тонким слоем, вырезаем круглые блинчики (чашкой, крышкой).

Блинчики кладем в пароварку на хорошо прогретую тарелочку или блюдце, один поверх другого по мере раскатки, закрываем пароварку крышкой. Через несколько минут тарелочку с блинчиками можно вынимать.

Приготовление на тарелке в пароварке очень популярно в Азии. Никакого лишнего масла, и блинчики получаются очень тоненькие. Но сами по себе они имеют нейтральный вкус, поэтому в них можно положить начинку: мясо, овощи, сыр тофу, свернуть – и окунуть в любой соус, лучше какой-то азиатский.

Сырный блин

Это большой-большой сырник. одна пачка творога, одно яйцо, сахар и ванилин по вкусу, немного соды, и добавить муки, чтобы получилось крутое тесто. Раскатываем его толстым слоем, примерно по размеру сковороды. На разогретую сковороду, смазанную сливочным маслом, выкладывает этот «сырнико-блин» и жарим с 2-х сторон. Сковорода не должна быть очень большой, чтобы такой блин можно было перевернуть.

Гречневые крепы

Французские гречневые блины – крепы – можно было встретить в Париже буквально на каждом углу (разумеется, до коронавируса). Французы в целом народ стройный, и народные гречневые крепы не мешали им такими оставаться.

Для блинов нужно теплое молоко, пополам гречневой и пшеничной муки (на 0,5 л молока нужно по 100 грамм двух видов муки), 3 яйца, сахар и соль по вкусу, щепотку молотого мускатного ореха, немного растопленного сливочного масла. Тесто нужно тщательно перемешать, лучше брендером, и поставить на час постоять.

После этого блины выпекаются на блинной сковородке с антипригарным покрытием. Сковородку перед приготовлением нужно смазать маслом, выливать тесто в ее центр.

Чтобы блинчик получился очень тонким, желательно тесто на сковородке разровнять специальной палочкой под названием розель. Если ее нет, можно просто покрутить сковородкой, чтобы тесто растеклось по ней. По мере приготовления блин переворачиваем. И вот уже перед вами стопочка темноватых румяных блинчиков.

Так что, можете решить, как будете праздновать Масленицу: по-китайски, по-славянски, или по-французски. Такое себе кулинарное масленичное путешествие!