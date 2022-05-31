Ресторанный Киев ожил. Гостей так много, что заканчиваются продукты

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Неожиданно ресторанный бизнес ожил. И не просто ожил, а задудел в полную силу. За последние две недели все поменялось кардинально. Из грустного города с закрытыми или полупустыми ресторанами Киев превратился в шумный улей с толпами народа на улицах и летних площадках. Стали открываться выжидающие сети, вроде Пузатой Хаты. Те, кто еще закрыт, явно готовятся к открытию, монтируют что-то внутри и снаружи. Макдоналдз по-прежнему в глухой обороне, закрыт до конца войны. Надеюсь, ждать придется недолго.

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Закрыт ЦУМ, хотя рядом, в Перепичке, опять очередь. Индекс Перепички пока не изменился, значит, гривна укрепилась. Центр ресторанной жизни явно сместился на Золотые Ворота, Рейтарскую, и конечно, на Подол. Людей в ресторанах так много, что заканчиваются продукты, не ожидали такого наплыва. И выручки на выходные были еще те, довоенные. Странно, но в ЖЗЛ мало народу. Возможно, у замечательных людей теперь другая жизнь. На Бессарабке биток, Пушкинская гудит. В Глобусе пустота. Вообще ресторанный бизнес Киева сейчас напоминает очаговую плешивость. В каких-то местах народу много, густо, в других — пусто и мертво. И на окраинах та же история. Но шаурма forever, конечно. День Киева и весна затмили войну, в ресторанах и настроениях.

Источник: Ольга Насонова