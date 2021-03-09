Млинцевий день. Рецепти для Масляної по-китайськи, по-слов'янськи і по-французьки

Масляна з нами вже багато століть. Звичайно, вже ніхто не пам'ятає сакрального значення цього свята, тепер це просто приємна традиція. І під час нього потрібно багато, багато їсти. І, звичайно, веселитися!

Прощай, зима і ковід

Традиційно Масляна — це проводи зими і зустріч весни. Зима цього року видалася справжня, сніжна. Ковід, локдаун тільки обвантажували зиму.

Але ось прийшла весна і пора вже прощатися з холодами і вірусами. Тому святкувати Масляну цього року просто необхідно, щоб позбутися від зимової хандри. Порадуйте себе і близьких млинцями і різною смакотою.

Китайські рисові млинці на пару

Азійська кухня зараз в моді. Китайці люблять загортати в тонкі млинці качку по-пекінськи, овочі, занурювати в соус і їсти.

Рецепт такого млинця такий: навпіл рисового і пшеничного борошна (можна тільки пшеничне борошно, якщо немає рисового), перемішуємо, додаємо гарячу кип'ячену воду, додаємо ложку рослинної олії. Замішуємо круте тісто, яке можна буде розкачати. Тісто має трохи полежати в плівці, так би мовити "одружитися".

Тісто ділимо на ковбаски, потім на невеликі брусочки. Розкачуємо тісто дуже тонким шаром, вирізаємо круглі млинці (чашкою, кришкою).

Млинці кладемо в пароварку на добре прогріту тарілочку або блюдце, один поверх іншого в міру розкочування, закриваємо пароварку кришкою. Через кілька хвилин тарілочку з млинцями можна виймати.

Приготування на тарілці в пароварці дуже популярно в Азії. Ніякої зайвої олії, і млинці виходять дуже тоненькі. Але самі по собі вони мають нейтральний смак, тому в них можна покласти начинку: м'ясо, овочі, сир тофу, згорнути — і занурити в будь-який соус, краще якийсь азіатський.

Сирний млинець

Це великий-великий сирник. одна пачка сиру, одне яйце, цукор і ванілін за смаком, трохи соди, і додати борошна, щоб вийшло круте тісто. Розкачуємо його товстим шаром, приблизно за розміром сковороди. На розігріту сковороду, змащену вершковим маслом, викладає цей «Сирник-млинець» і смажимо з 2-х сторін. Сковорода не повинна бути дуже великою, щоб такий млинець можна було перевернути.

Гречані крепи

Французькі гречані млинці — крепи — можна було зустріти в Парижі буквально на кожному розі (зрозуміло, до коронавірусу). Французи загалом народ стрункий, і народні гречані крепи не заважали їм такими залишатися.

Для млинців потрібно тепле молоко, навпіл гречаного і пшеничного борошна (на 0,5 л молока потрібно по 100 грам двох видів борошна), 3 яйця, цукор і сіль за смаком, щіпку меленого мускатного горіха, трохи розтопленого вершкового масла. Тісто потрібно ретельно перемішати, краще блендером, і поставити на годину постояти.

Після цього млинці випікаються на млинцевій сковорідці з антипригарним покриттям. Сковорідку перед приготуванням потрібно змастити маслом, виливати тісто в її центр.

Щоб млинець вийшов дуже тонким, бажано тісто на сковорідці розрівняти спеціальною паличкою під назвою розель. Якщо її немає, можна просто покрутити сковорідкою, щоб тісто розтеклося по ній. Під час приготування млинець перевертаємо. І ось вже перед вами стосик темнуватих рум'яних млинців.

Тому можете вирішити, як святкуватимете Масляну: по-китайськи, по-слов'янськи, або по-французьки. Така собі кулінарна масляна подорож!