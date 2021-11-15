"Помню жесткий и тяжелый разговор": глава "Слуги народа" Шуляк рассказала, кто предложил ей должность

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" пообещала, что сложит с себя полномочия, если не будет эффективным менеджером.

Новоизбранная глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что до своего назначения встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским на совещаниях. Об этом нардеп сказала на брифинге по итогам съезда партии "Слуга народа" отвечая на вопрос журналистки Фокуса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"С президентом я встречаюсь на разных совещаниях. Эту должность мне предложил (бывший глава партии "Слуга народа") Александр Корниенко. Я помню день, когда Александр пригласил меня в свой новый кабинет. Мы начали очень жесткую и тяжелую дискуссию о вызовах, которые сейчас стоят перед Александром. Сколько нужно сделать в парламенте", – сообщила Шуляк.

По ее словам, парламентская реформа в Украине не началась и на это "смотреть очень больно". В связи с этим Корниенко "добавили больше вопросов", пояснила глава партии.

Шуляк также назвала условия, при которых она готова сложить с себя полномочия главы партии "Слуга народа".

"Если я не буду эффективным менеджером, не буду добиваться определенных показателей, то будет честно, если я сложу с себя такие полномочия", – отметила Шуляк.

Фокус ранее сообщал, что на съезде Шуляк была единственной кандидатурой на должность руководителя партии "Слуга народа".

Напомним, что Фокус подробно рассказывал что известно о Шуляк. Она была 13 номером в списке партии "Слуга народа". В Раде она стала заместителем руководителя этой фракции и замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Нардеп также стала представителем Кабмина в Раде.

До того как попасть в Раду, Шуляк была членом правления Офиса эффективного регулирования и одной из основателей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году она баллотировалась в Киевский городской совет от партии "Демократический альянс".

Ранее "слуга" Юрий Камельчук рассказывал, что кроме Шуляк на должность главы президентской партии претендовали четыре нардепа: Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Николай Тищенко и Галина Янченко.