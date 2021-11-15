Главой партии "Слуга народа" избрали Елену Шуляк: что о ней известно (фото)

Нардеп была единственной, чью кандидатуру выдвинули на должность руководителя политсилы. До избрания в парламент Шуляк занималась предпринимательством.

Вечером 15 ноября состоялся съезд партии "Слуга народа", в ходе которого новой главой политсилы избрали нардепа Елену Шуляк. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram.

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По словам Палийчук, Шуляк была единственной, чью кандидатуру выдвинули на должность руководителя партии "Слуга народа".

Кандидатуру Шуляк выдвинул прежний глава политсилы Александр Корниенко, который сложил полномочия из-за избрания его первым вице-спикером Верховной Рады.

"Без преувеличения, Елена — боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она — опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", — комментировал свое решение Корниенко.

Новая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк: что о ней известно

Елену Шуляк избрали народным депутатом как 13 номер в списке партии "Слуга народа". В парламенте она стала заместительницей руководителя одноименной фракции. Шуляк также является заместительницей председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Кроме того, парламентарий стала представителем Кабинета министров в Верховной Раде.

До избрания в парламент Шуляк занималась предпринимательством. Она была членом правления Офиса эффективного регулирования (BRDO) и одной из основателей Союза украинских предпринимателей (СУП).

[ + – ] Елена Шуляк

В 2014 году Елена Шуляк баллотировалась в Киевский городской совет. Туда она выдвигалась от партии "Демократический Альянс".

Отметим, ранее в пресс-службе "Слуги народа" сообщали, что Корниенко выдвинет кандидатуру Шуляк на должность лидера партии. До этого нардеп монобольшинства Юрий Камельчук сообщал, что на пост руководителя политсилы рассматривали пять кандидатов.

Возглавлявшего партию "Слуга народа" с ноября 2019 года Корниенко избрали первым вице-спикером Верховной Рады 19 октября 2021 года. До него главой политсилы был уже внефракционный нардеп Дмитрий Разумков.