Корниенко определился с преемницей на посту главы партии "Слуга народа"

Избрание руководителя президентской партии произойдет на ее съезде 15 ноября. Елена Шуляк является также заместителем главы фракции "Слуга народа".

Уже экс-глава партии "Слуга народа", который стал вице-спикером парламента, предложит кандидатуру коллеги и нардепа Елены Шуляк на занимавший ранее пост руководителя политсилы. Об этом сообщили в пресс-службе СН.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Поясняя свою инициативу, политик отметил, что Шуляк — одна из самых активных членов команды, а еще — боец, преданный делу президента и его курсу на построение современной Украины.

"Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Александр Корниенко.

Отметим, что Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции партии "Слуга Народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она руководит Координационным советом по проблемным вопросам в градостроительстве.

До прихода в политику Шуляк занималась бизнесом, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а с приходом власти Владимира Зеленского стала нардепом "Слуги народа" (в 2019 году заняла пост представительницы Кабинета министров в Верховной Раде).ф

Накануне "слуга" Юрий Камельчук сообщал о пяти кандидатах на пост главы президентской партии. Шуляк — тоже в списке. Кроме того, на эту должность рассмотрят Николая Тищенко, Галину Янченко и других.

Ранее нардеп "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что Елена Шуляк наиболее вероятный кандидат на обсуждаемую должность. Такую же информацию распространил журналист Макс Назаров, ссылаясь на свои источники.