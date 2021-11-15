Корнієнко визначився з наступницею на посаді голови партії "Слуга народу"

Обрання керівника президентської партії відбудеться на її з'їзді 15 листопада. Олена Шуляк є також заступницею голови фракції "Слуга народу".

Уже ексглава партії "Слуга народу", який став віцеспікером парламенту, запропонує кандидатуру колеги та нардепки Олени Шуляк на посаду керівника політсили, яку він займав раніше. Про це повідомили в пресслужбі СН.

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Пояснюючи свою ініціативу, політик зазначив, що Шуляк — один із найактивніших членів команди, а ще — боєць, відданий справі президента та його курсу на побудову сучасної України.

"Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Олександр Корнієнко.

Зазначимо, що Олена Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії "Слуга Народу", заступницею голови Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона керує Координаційною радою з проблемних питань у містобудуванні.

До приходу в політику Шуляк займалася бізнесом, була однією з 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членкинею правління ГО "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

У 2014 році балотувалася до Київської міської ради, а з приходом влади Володимира Зеленського стала нардепкою "Слуги народу" (у 2019 році обійняла посаду представниці Кабінету міністрів у Верховній Раді).

Напередодні "слуга" Юрій Камельчук повідомляв про п'ятьох кандидатів на пост глави президентської партії. Шуляк теж у списку. Крім того, на цю посаду розглянуть Миколу Тищенка, Галину Янченко й інших.

Раніше нардеп "Слуги народу" Олександр Качура заявляв, що Олена Шуляк є найімовірнішим кандидатом на обговорювану посаду. Таку саму інформацію поширив журналіст Макс Назаров, посилаючись на свої джерела.