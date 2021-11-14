Названо п'ятьох кандидатів, які можуть очолити партію "Слуга народу"

Висунення та голосування за кандидатів на пост голови партії "Слуга народу" заплановано на 15 листопада, коли відбудеться з'їзд політсили.

Найбільш вірогідними кандидатами на посаду голови партії "Слуга народу" є заступники керівника фракції, які виявляють найбільшу активність у політсилі. Про це розповів нардеп Юрій Камельчук у ефірі "Україна 24".

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Потенційних керівників партії висуватимуть на з'їзді політсили у понеділок, 15 листопада.

Так, місце Олександра Корнієнка на посаді голови партії "Слуги народу" можуть посісти нардепи Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Олена Шуляк, Микола Тищенко, Галина Янченко.

Камельчук каже, що не виключена поява нових кандидатур та наполягає на тому, щоб кожен із них представляв свою програму.

Також нардеп зазначив, що немає гарантій стовідсоткового обрання голови партії на з'їзді 15 листопада — можливе проведення другого туру чи інші умови, які затягнуть процес.

Представник президентської партії вважає, що згадані п'ять кандидатів найактивніші і можуть стати гідними послідовниками справи Олександра Корнієнка, який очолював раніше політсилу і є першим заступником спікера парламенту.

Нагадаємо, 8 листопада Олександр Корнієнко зняв із себе повноваження голови партії "Слуга народу". Політик пояснив такий крок тим, що має намір більше зосередитись на реформі роботи Ради. Його обрали на посаду першого заступника речника ВР 19 жовтня.

Зазначимо, що "слуга" Олександр Качура також заявляв про найвірогіднішого кандидата, який змінить Олександра Корнієнка на посаді голови партії. За його словами, це є нардеп Олена Шуляк, яка також є заступником голови фракції.