"Гордитимусь партквитком": Корнієнко відмовився керувати політсилою "Слуга народу"

Олександр Корнієнко сказав, що робота у Верховній Раді, як і керівництво партією "Слуга народу", потребує цілодобової віддачі.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко залишив посаду голови президентської партії "Слуга народу". Про це він сказав у відеозверненні, який опублікувала пресслужба "Слуги народу" у Facebook.

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"Нещодавно мене обрали першим заступником голови Верховної Ради. На цій посаді я маю персональне завдання від президента України Володимира Зеленського та нашої політичної команди – це реформа парламенту, законодавче забезпечення реалізації наших планів, у тому числі президентських планів трансформації країни", – почав він свою промову.

За словами депутата, робота у Верховній Раді вимагає віддачі в режимі 24/7. Керівництво партії "Слуга народу" займає приблизно стільки ж часу.

"Я хотів би сконцентруватися на роботі в парламенті, продовженні реформ. Тому я прийняв рішення звернутися до з'їзду партії "Слуга народу" із заявою про складання повноважень голови цієї партії. І цей з'їзд обере мого наступника чи наступницю", – зазначив політик.

При цьому з партії Корнієнко не вийде.

"У мене в житті один партійний квиток, один і залишиться. Буду носити його з гордістю", — сказав він.

Прессекретарка партії "Слуга народу" Юлія Палійчук також написала про рішення Корнієнка.

"Це пов'язано з його бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віцеспікера. У листопаді буде з'їзд партії, на якому відбудеться ротація керівництва", — уточнила вона.

Корнієнко посів місце першого віцеспікера Ради 19 жовтня. До цього в парламенті змінили спікера, 8 жовтня ним став Руслан Стефанчук, який раніше обіймав посаду першого віцеспікера Ради.

Попереднього спікера Дмитра Разумкова Верховна Рада зняла більшістю голосів 7 жовтня. Наразі він очолив міжпарламентське об'єднання "Розумна політика".