Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко став першим віцеспікером Ради
Кандидатуру лідера президентської політсили на посаду першого заступника керівника парламенту підтримали 256 нардепів.
Новим віцеспікером Верховної Ради України став глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Відповідне рішення ухвалили народні депутати в процесі пленарного засідання у вівторок, 19 жовтня.
Так, рішення про призначення Корнієнка на посаду першого віцеспікера підтримали 256 нардепів. Серед них — 222 представники фракції "Слуга народу", 13 — із "За Майбутнє", 17 — з групи "Довіра", і ще чотири голоси віддали позафракційні депутати.
Призначення Корнієнка першим віцеспікером Верховної Ради не підтримав жоден член фракції ОПЗЖ, ЄС, "Батьківщини" і "Голосу".
Зазначимо, 7 жовтня, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що призначення на посаду першого віцеспікера не завадить Корнієнку очолювати партію.
Нагадаємо 8 жовтня, новим главою Верховної Ради призначили Руслана Стефанчука, який до цього обіймав посаду першого віцеспікера парламенту. Таке рішення підтримали 261 нардеп, зокрема 222 — від фракції "Слуга народу". 7 жовтня з посади голови парламенту відкликали Дмитра Разумкова. За це проголосували 284 нардепи, зокрема 215 членів фракції "Слуга народу".