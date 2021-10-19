Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко стал первым вице-спикером Рады

Кандидатуру лидера президентской политсилы на должность первого заместителя руководителя парламента поддержали 256 нардепов.

Новым вице-спикером Верховной Рады Украины стал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Соответствующее решение приняли народные депутаты в ходе пленарного заседания во вторник, 19 октября.

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Так, решение о назначении Корниенко на должность первого вице-спикера поддержали 256 нардепов. Среди них — 222 представителя фракции "Слуга народа", 13 — из "За Майбутнє", 17 — из группы "Довіра", и еще четыре голоса дали внефракционные депутаты.

Назначение Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады не поддержал ни один член фракции ОПЗЖ, ЕС, "Батьківщини" и "Голоса".

Отметим, 7 октября, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что назначение на должность первого вице-спикера не помешает Корниенко возглавлять партию.

Напомним 8 октября, новым главой Верховной Рады назначили Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера парламента. Такое решение поддержал 261 нардеп, в том числе 222 — от фракции "Слуга народа". 7 октября с должности председателя парламента отозвали Дмитрия Разумкова. За это проголосовали 284 нардепа, в том числе 215 членов фракции "Слуга народа".