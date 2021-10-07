Корниенко останется главой "Слуги народа" в случае назначения вице-спикером Рады, - Арахамия

По словам главы фракции "слуг", по поводу совмещения двух должностей велись консультации с Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко останется руководителем политической силы, если Верховная Рада поддержит его кандидатуру на пост первого вице-спикера парламента. Об этом в четверг, 7 октября, в комментарии изданию "Вести" сообщил глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия.

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Арахамия, отвечая на вопрос журналиста, хотел бы он возглавить партию вместо Корниенко, заявил: "Нет, я не хочу такого, мне достаточно, спасибо за доверие".

"(Корниенко) может совмещать эти две должности (главы партии и первого вице-спикера), мы с НАПК (Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции) консультировались, поэтому, если господин Корниенко будет поддержан залом, то он будет главой партии и первым вице-спикером", – заявил глава фракции.

Также Арахамия добавил, что с каждым депутатом, который не голосовал за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады, "будет отдельный разговор", по результатам которого определится дальнейшая судьба этих нардепов.

Напомним, в четверг, 7 октября, народные депутаты отозвали Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На этот пост от "Слуги народа" претендует действующий вице-спикер Руслан Стефанчук. Также пропрезидентская фракция выдвигает кандидатуру главы партии Александра Корниенко на должность первого заместителя главы парламента.

После отставки Разумков упрекнул народных депутатов в сознательном нарушении рабочего регламента Верховной Рады.