"Это сознательная провокация", — Разумков о голосовании за его отставку (видео)

По словам экс-главы Рады, народные депутаты знали, что они нарушают регламент и закон, голосуя за его отставку.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что готов работать в Верховной Раде в любом статусе, несмотря на нарушение регламента народными депутатами. Об этом он сообщил во время общения с представителями СМИ в кулуарах парламента, передает с места событий журналист Фокуса.

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На вопрос почему он не боролся за то, чтобы доказать неправомерность голосования за свою отставку Разумков заявил, что народные депутаты знали, что нарушают законодательство, поддерживая вопрос о снятии его с должности.

"Вы думаете, что народные депутаты не знают, что они нарушили закон? Они знают… Ну как они не нарушают (регламент — ред.)? Поднимите регламент, там все прописано. Нарушение закона есть! Однако это сознательная провокация. Чтобы я пошел дальше рассказывать, что меня сняли незаконно, они нарушили регламент Верховной Рады, они поставили под сомнение избрание нового главы… Я не буду этого делать. Мне это точно не нужно. Я буду дальше работать в любом статусе", — подчеркнул Дмитрий Разумков в ходе общения с журналистами.

У экс-главы Рады поинтересовалась какой вклад в победу "Слуги народа" на парламентских выборах в 2019 году внес Дмитрий Разумков. В ответ на это нардеп подчеркнул, что к власти президентскую партию привел украинский народ.

"Кто-то выступал на эфирах, кто-то делал другую работу. Однако выбирали нас люди, власть нам давали люди. Власти не было ни у меня, ни у Владимира Зеленского, который пришел и сказал: "Держи тебе 10%, держи тебе 20%". У нас единственный источник власти — народ… Сделали ли я какой-то вклад в результат? Думаю, да. Сделал ли каждый из народных депутатов, которые есть сегодня? Да. Кто-то больше, кто-то меньше, но это и есть командная игра", — объяснил Дмитрий Разумков в кулуарах.

Экс-спикер Верховной Рады подчеркнул, что хочет оставаться тем Дмитрием Разумковым, который пришел в парламент в 2019 году, и чтобы должность спикера его не изменила.

[ + – ] Дмитрий Разумков о своем вкладе в победу "Слуги народа" на выборах

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Ранее Фокус сообщал, что Рада сняла Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Вопрос об его отставке поддержали 284 нардепа. За постановление не проголосовал ни один нардеп фракций ОПЗЖ и Европейская солидарность.

Также Фокус рассказывал, что Руслан Стефанчук может заменить Разумкова на должности спикера Рады. Фракция "Слуга народа" выдвинула его кандидатуру вице-спикера парламента на должность главы Верховной Рады. Главу же партии СН Александра Корниенко предложили на место первого вице-спикера.

Дмитрий Разумков после отставки заявил, что никогда не был другом Владимиру Зеленскому. По словам экс-спикера Рады, его с президентом объединяли только рабочие отношения, а у Владимира Зеленского друзья могут быть по "Кварталу 95".