"Це свідома провокація", — Разумков про голосування за його відставку (відео)

За словами ексголови Ради, народні депутати знали, що вони порушують регламент і закон, голосуючи за його відставку.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що готовий працювати у Верховній Раді в будь-якому статусі, незважаючи на порушення регламенту народними депутатами. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту, передає з місця подій журналіст Фокуса.

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На запитання, чому він не боровся за те, щоб довести неправомірність голосування за свою відставку, Разумков заявив, що народні депутати знали, що порушують законодавство, підтримуючи питання про зняття його з посади.

"Ви думаєте, що народні депутати не знають, що вони порушили закон? Вони знають ... Ну, як вони не порушують (регламент — ред.)? Підніміть регламент, там усе прописано. Порушення закону є! Однак, це свідома провокація. Щоб я пішов далі розповідати, що мене зняли незаконно, вони порушили регламент Верховної Ради, вони поставили під сумнів обрання нового голови... Я не буду цього робити. Мені це точно не потрібно. Я буду далі працювати в будь-якому статусі", — підкреслив Дмитро Разумков у ході спілкування з журналістами.

В ексголови Ради поцікавилися, який внесок у перемогу "Слуги народу" на парламентських виборах у 2019 році зробив Дмитро Разумков. У відповідь на це нардеп підкреслив, що до влади президентську партію привів український народ.

"Хтось виступав на ефірах, хтось робив іншу роботу. Однак, вибирали нас люди, владу нам давали люди. Влади не було ні в мене, ні у Володимира Зеленського, який прийшов і сказав: "Тримай тобі 10%, тримай тобі 20%". У нас єдине джерело влади — народ ... Чи зробив я якийсь внесок у результат? Думаю, так. Чи зробив кожен з народних депутатів, які є сьогодні? Так. Хтось більше, хтось менше, але це і є командна гра", — пояснив Дмитро Разумков у кулуарах.

Ексспікер Верховної Ради підкреслив, що хоче залишатися тим Дмитром Разумковим, який прийшов у парламент у 2019 році, і щоб посада спікера його не змінила.

[ + – ] Дмитро Разумков про свій внесок у перемогу "Слуги народу" на виборах

[ + – ] Як ви ставитеся до відставки Разумкова?

Раніше Фокус повідомляв, що Рада зняла Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Питання про його відставку підтримали 284 нардепи. За постанову не проголосував жоден нардеп фракцій ОПЗЖ та Європейська солідарність.

Також Фокус розповідав, що Руслан Стефанчук може замінити Разумкова на посаді спікера Ради. Фракція "Слуга народу" висунула його кандидатуру віцеспікера парламенту на посаду голови Верховної Ради. Голову ж партії СН Олександра Корнієнка запропонували на місце першого віцеспікера.

Дмитро Разумков після відставки заявив, що ніколи не був другом Володимира Зеленського. За словами ексспікера Ради, його з президентом об'єднували тільки робочі відносини, а у Володимира Зеленського друзі можуть бути з "Кварталу 95".