"Ми ніколи не були друзями з президентом Зеленським", — Разумков (відео)

Ексспікер Ради зазначив, що в нього з президентом можуть бути тільки робочі відносини, а друзі Зеленського пов'язані з "Кварталом 95".

Дмитро Разумков ніколи не був другом для президента України Володимира Зеленського. Про це нардеп заявив у коментарі Фокусу на брифінгу в Раді.

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Журналістка Фокуса поцікавилася про самопочуття Дмитра Разумкова після голосування про відставку і чи є в нього образа на фракцію "Слуга народу" і президента Володимира Зеленського. У відповідь на це вже ексспікер Ради зізнався, що відчуває себе добре і в кулуарах парламенту подякував нардепам, які не підтримали сьогодні питання про його відставку з посади спікера.

"Це було їм непросто. Я знаю, як їх переконували, щоб вони натиснули зелену (кнопку — ред.). Я це знаю, і вони це знають. Але в когось вистачає стрижня не ламатися, і з такими людьми мені по шляху", — додав народний депутат.

За словами Дмитра Разумкова, він ніколи не був другом президента Володимира Зеленського та їх об'єднували лише робочі стосунки.

"Я ніколи не був другом з президентом. Це робочі відносини. Друзі, я думаю, формуються по-іншому. Друзі президента — вони більше пов'язані з "Кварталом 95", з його минулим життям. У мене інші друзі. Я не вважаю, що президент, голова Верховної Ради і прем'єр-міністр повинні бути друзями. Вони повинні працювати на державу, а не на свої дружні відносини. Це моя позиція", — підсумував нардеп у коментарі Фокусу.

[ + – ] Дмитро Разумков про дружбу із Зеленським

У кулуарах Верховної Ради Дмитро Разумков також пожартував, що після голосування за його відставку в парламенті може з'явитися нова коаліція — "Слуга народу" і "Батьківщина".

За його словами, ще вранці в нього була інформація про те, що фракція Юлії Тимошенко підтримає питання про його відставку з посади спікера парламенту.

"Що стосується голосування "Батьківщини" ... Я зранку знав цю інформацію, що вони проголосують. Але я думаю, що ви побачили нову коаліцію "Слуги народу" і "Батьківщини" — СНБ", — додав Дмитро Разумков на брифінгу.

[ + – ] Як ви ставитеся до відставки Разумкова?

Раніше Фокус повідомляв, що Верховна Рада відправила у відставку спікера Дмитра Разумкова. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи. Відставку Дмитра Разумкова не підтримав жоден нардеп від фракцій ОПЗЖ та ЄС.

Також Фокус розповідав, що Руслан Стефанчук може замінити Дмитра Разумкова на посаді спікера Ради. Перед відставкою Разумкова на сайті Офісу президента з'явився указ про зняття Стефанчука з посади представника президента в парламенті.