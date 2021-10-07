"Мы никогда не были друзьями с президентом Зеленским", — Разумков (видео)

Экс-спикер Рады отметил, что у него с президентом могут быть только рабочие отношения, а друзья Зеленского связаны с "Кварталом 95".

Дмитрий Разумков никогда не был другом для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом нардеп заявил в комментарии Фокусу на брифинге в Раде.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Журналист Фокуса поинтересовалась о самочувствии Дмитрия Разумкова после голосования об отставке и есть ли у него обида на фракцию "Слуга народа" и президента Владимира Зеленского. В ответ на это уже экс-спикер Рады признался, что чувствует себя хорошо и в кулуарах парламента поблагодарил нардепов, которые не поддержали сегодня вопрос об его отставке с должности спикера.

"Это было им непросто. Я знаю, как их переубеждали, чтобы они нажали зеленую (кнопку — ред.). Я это знаю, и они это знаю. Но у кого-то хватает стержня не ломаться, и с такими людьми мне по пути", — добавил народный депутат.

По словам Дмитрия Разумкова, он никогда не был другом президента Владимира Зеленского и их объединяли лишь рабочие отношения.

"Я никогда не был другом с президентом. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, формируются по-другому. Друзья президента — они больше связаны с "Кварталом 95", с его прошлой жизнью. У меня другие друзья. Я не считаю, что президент, глава Верховной Рады и премьер-министр должны быть друзьями. Они должны работать на государство, а не на свои дружеские отношения. Это моя позиция", — подытожил нардеп в комментарии Фокусу.

[ + – ] Дмитрий Разумков о дружбе с Зеленским

В кулуарах Верховной Рады Дмитрий Разумков также пошутил, что после голосования по его отставке в парламенте может появиться новая коалиция — "Слуга народа" и "Батьківщина".

По его словам, еще утром у него была информация о том, что фракция Юлии Тимошенко поддержит вопрос об его отставке с должности спикера парламента.

"Что касается голосования "Батьківщини"… Я с утра знал эту информацию, что они проголосуют. Но я думаю, что вы увидели новую коалицию "Слуги народа" и "Батьківщини" — СНБ", — добавил Дмитрий Разумков на брифинге.

[ + – ] Как вы относитесь к отставке Разумкова?

Ранее Фокус сообщал, что Верховная Рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 нардепа. Отставку Дмитрия Разумкова не поддержали ни один нардеп от фракций ОПЗЖ и ЕС.

Также Фокус рассказывал, что Руслан Стефанчук может заменить Дмитрия Разумкова на должности спикера Рады. Перед отставкой Разумкова на сайте Офиса президента появился указ о снятии Стефанчука с должности представителя президента в парламенте.