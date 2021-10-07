"Слуги" висунули кандидатів на посади спікера Ради та його заступника

Команда президента запропонувала на пост голови парламенту Руслана Стефанчука. Першим віцеспікером Ради "слуги" висунули Олександра Корнієнка.

Фракція "Слуга народу" делегувала віцеспікера Верховної Ради Руслана Стефанчука на посаду парламентського голови. Рішення ухвалили більшістю на засіданні політсили. Про це повідомила на своєму Telegram-каналі прессекретарка фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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"Більшістю голосів народних депутатів на посаду Голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук", — йдеться в повідомленні.

Також Палійчук додала, що на посаду першого заступника голови Ради фракція запропонувала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, 7 жовтня Дмитра Разумкова відкликали з посади голови Верховної Ради України.

Раніше голова партії СН Олександр Корнієнко назвав причини, за якими фракція вирішила ініціювати відставку Разумкова з посади спікера Ради. "Слуги" вважають, що Разумков займався просуванням ініціатив, вигідних собі та своєму оточенню.