"Слуги" выдвинули кандидатов на должности спикера Рады и его заместителя

Команда президента предложила на пост главы парламента Руслана Стефанчука. Первым вице-спикером Рады "слуги" выдвинули Александра Корниенко.

Фракция "Слуга народа" делегировала вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука на должность парламентского главы. Решение приняли большинством на заседании политсилы. Об этом сообщила на своем Telegram-канале пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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"Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной Рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук", — говорится в сообщении.

Также Палийчук добавила, что на пост первого заместителя главы Рады фракция предложила главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко.

Напомним, 7 октября Дмитрия Разумкова отозвали с должности председателя Верховной Рады Украины.

Ранее глава партии СН Александр Корниенко назвал причины, по которым фракция решила инициировать отставку Разумкова с должности спикера Рады. "Слуги" считают, что Разумков занимался продвижением инициатив, выгодных себе и своему окружению.