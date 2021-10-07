Корнієнко залишиться главою "Слуги народу" в разі призначення віце-спікером Ради, — Арахамія

За словами голови фракції "слуг", з приводу суміщення двох посад велися консультації з Національним агентством із питань протидії корупції.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко залишиться керівником політичної сили, якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру на посаду першого віце-спікера парламенту. Про це в четвер, 7 жовтня, в коментарі виданню "Вести" повідомив глава пропрезидентської фракції Давид Арахамія.

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Арахамія, відповідаючи на питання журналіста, чи хотів би він очолити партію замість Корнієнка, заявив: "Ні, я не хочу такого, мені достатньо, спасибі за довіру".

"(Корнієнко) може поєднувати ці дві посади (голови партії і першого віце-спікера), ми з НАЗК (Національним агентством із питань запобігання корупції) консультувалися, тому, якщо пан Корнієнко буде підтриманий залом, то він буде головою партії і першим віце- спікером", — заявив глава фракції.

Також Арахамія додав, що з кожним депутатом, який не голосував за відкликання Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради, "буде окрема розмова", за результатами якої визначиться подальша доля цих нардепів.

Нагадаємо, у четвер, 7 жовтня, народні депутати відкликали Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. На цей пост від "Слуги народу" претендує чинний віце-спікер Руслан Стефанчук. Також пропрезидентська фракція висуває кандидатуру голови партії Олександра Корнієнка на посаду першого заступника голови парламенту.

Після відставки Разумков дорікнув народних депутатів у свідомому порушенні робочого регламенту Верховної Ради.