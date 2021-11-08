"Буду гордиться партбилетом": Корниенко отказался руководить политсилой "Слуга народа"

Александр Корниенко сказал, что работа в Верховной Раде, как и руководство партией "Слуга народа", требует круглосуточной отдачи.

Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко покинул пост главы президентской партии "Слуга народа". Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба "Слуги народа" в Facebook.

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"Недавно меня выбрали первым заместителем главы Верховной Рады. На этой должности у меня есть персональное задание от президента Украины Владимира Зеленского и нашей политической команды – это реформа парламента, законодательное обеспечение реализации наших планов, в том числе президентских планов трансформации страны", – начал он свою речь.

По словам депутата, работа в Верховной Раде требует отдачи в режиме 24/7. Руководство партии "Слуга народа" занимает примерно столько же времени.

"Я хотел бы сконцентрироваться на работе в парламенте, продолжении реформ. Поэтому я принял решение обратиться к съезду партии "Слуга народа" с заявлением о сложении полномочий главы этой партии. И этот съезд выберет моего преемника или преемницу", – отметил политик.

При этом из партии Корниенко не выйдет.

"У меня в жизни один партийный билет, один и останется. Буду носить его с гордостью", – заключил он.

Пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук также написала о решении Корниенко.

"Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре будет съезд партии, на котором произойдет ротация руководства", – уточнила она.

Корниенко занял место первого вице-спикера Рады 19 октября. До этого в парламенте сменили спикера, 8 октября им стал Руслан Стефанчук, который ранее занимал должность первого вице-спикера Рады.

Предыдущего спикера Дмитрия Разумкова Верховная Рада сняла большинством голосов 7 октября. Сейчас он возглавил межпарламентское объединение "Разумная политика".