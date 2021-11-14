Названы пять кандидатов, которые могут возглавить партию "Слуга народа"

Выдвижение и голосование за кандидатов на пост главы партии "Слуга народа" запланировано на 15 ноября, когда состоится съезд политсилы.

Наиболее вероятными кандидатами на пост главы партии "Слуга народа" являются заместители руководителя фракции, которые проявляют наибольшую активность в политсиле. Об этом рассказал нардеп Юрий Камельчук в эфире "Украина 24".

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Потенциальных руководителей партии будут выдвигать на съезде политсилы в понедельник, 15 ноября.

Так, место Александра Корниенко на посту главы партии "Слуги народа" могут занять нардепы Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко.

Камельчук говорит, что не исключено появление новых кандидатур и настаивает на том, чтобы каждый из них представлял свою программу.

Также нардеп отметил, что нет гарантий стопроцентного избрания главы партии на съезде 15 ноября — возможно проведение второго тура или другие условия, которые затянут процесс.

Представитель президентской партии считает, что упомянутые пять кандидатов наиболее активны и могут стать достойными последователями дела возглавлявшего ранее политсилу Александра Корниенко, который сейчас является первым заместителем спикера парламента.

Напомним, 8 ноября Александр Корниенко снял из себя полномочия главы партии "Слуга народа". Политик пояснил такой шаг тем, что намерен больше сосредоточиться на реформе работы Рады. Его избрали на должность первого заместителя спикера ВР 19 октября.

Отметим, что "слуга" Александр Качура также заявлял о наиболее вероятном кандидате, который сменит Александра Корниенко на посту главы партии. По его словам, это нардеп Елена Шуляк, которая также является заместителем главы фракции.