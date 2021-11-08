Вместо Корниенко. В "Слуге народа" рассказали, кто может возглавить партию

Парламентарий Александр Качура утверждает, что новым главой партии может стать Елена Шуляк. А для Юлии Гришиной, по информации СМИ, готовят "другую важную миссию".

Партию "Слуга народа" может возглавить нардеп и заместитель главы фракции СН Елена Шуляк. Об этом в Telegram-канале сообщил парламентарий Александр Качура.

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По его словам, нового руководителя партии будут выбирать на ближайшем съезде партии. Качура будет лично рекомендовать Шуляк на этот пост, поскольку она, по его мнению, имеет необходимый управленческий опыт.

"Что-то мне подсказывает, что такое решение съезд партии поддержит, и именно Елена Шуляк станет новым председателем партии!" — написал нардеп.

В свою очередь журналист Макс Назаров сообщил со ссылкой на свои источники, что Елена Шуляк точно возглавит партию "Слуга народа". Это решение якобы принял сам президент Владимир Зеленский.

По его словам, глава государства также подготовил другую "важную миссию" для "слуги" Юлии Гришиной.

Кроме того, что Елена Шуляк является заместителем главы фракции "Слуга народа", она также занимает пост замглавы Комитета Верховной рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Еще одна должность потенциального главы президентской партии — руководитель Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Напомним, 8 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко покинул пост главы президентской партии "Слуга народа". Первым вице-спикером парламента Корниенко стал 19 октября.