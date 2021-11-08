Замість Корнієнка. У "Слузі народу" розповіли, хто може очолити партію

Парламентар Олександр Качура стверджує, що новим головою партії може стати Олена Шуляк. А для Юлії Гришиної, за інформацією ЗМІ, готують "іншу важливу місію".

Партію "Слуга народу" може очолити нардепка та заступниця голови фракції СН Олена Шуляк. Про це в Telegram-каналі повідомив парламентар Олександр Качура.

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За його словами, нового керівника партії обиратимуть на найближчому з’їзді партії. Качура особисто рекомендуватиме Шуляк на цю посаду, оскільки вона, на його думку, має необхідний управлінський досвід.

"Щось мені підказує, що таке рішення з'їзд партії підтримає і саме Олена Шуляк стане новим головою партії!" — написав нардеп.

У свою чергу, журналіст Макс Назаров повідомив з посиланням на свої джерела, що Олена Шуляк точно очолить партію "Слуга народу". Це рішення нібито ухвалив сам президент Володимир Зеленський.

За його словами, глава держави також підготував іншу "важливу місію" для "слуги" Юлії Гришиної.

Крім того, що Олена Шуляк є заступницею голови фракції "Слуга народу", вона також обіймає посаду заступниці голови Комітету Верховної Ради України з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ще одна посада потенційного голови президентської партії – керівник Координаційної ради з проблемних питань містобудування.

Нагадаємо, 8 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко залишив посаду голови президентської партії "Слуга народу". Першим віцеспікером парламенту Корнієнко став 19 жовтня.