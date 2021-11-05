Обыграл в названии фамилию: Разумков создает в Раде новое объединение

В новом объединении будут пять представителей от "Слуги народа", а также один нардеп из "Батькiвщини".

Бывший спикер Верховной Рады Украины и нардеп "Слуги народа" Дмитрий Разумков создает межфракционное объединение под названием "Разумная политика". Об этом сообщили источники "Украинской правды" в парламенте.

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В новое объединение войдут около 25 народных депутатов из фракций "Слуга народа", "Батькiвщина", а также внефракционные депутаты. Известно, что частью команды Разумкова станут пять представителей "Слуг народа" – Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Людмила Буймистер и один от "Батькiвщини" Андрей Николаенко.

Пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний подтвердила информацию о создании объединения "Разумная политика".

"Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Разумная политика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направлены на имя Руслана Стефанчука", – сообщила она.

Что накануне говорил Разумков?

Сам Разумков говорил о создании новой политсилы в конце октября. Политик отмечал важность выполнения данных обещаний избирателям. Разумков считает, что у него высокий уровень поддержки и доверия среди населения.

Экс-спикер Рады не планирует создавать политические союзы с мэром столицы Виталием Кличко, бывшим главой МВД Арсеном Аваковым и экс-премьером Владимиром Гройсманом.

Фокус писал о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Одной из причин этого была отставка Разумкова с поста спикера Рады.

Напомним, что Рада отправила Разумкова в отставку 7 октября, за это проголосовали 284 народных депутата. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил о наличии оснований для лишения Разумкова депутатского мандата.

Фокус сообщал, Разумков грозил "слугам народа", если его лишат мандата. Бывший спикер утверждал, что его коллеги по фракции берут на себя функции ЦИК и позволяют себе вольно трактовать законодательство.