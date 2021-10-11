"Это плохо закончится": Разумков о возможном лишении мандата "слугами"

"Слуги" берут на себя функции ЦИК и законодательства, и это неправильный подход, говорит политик.

Экс-глава парламента Дмитрий Разумков считает, что нардепы "Слуги народа" взяли на себя много функций и это плохо закончится. Так бывший спикер прокомментировал заявление главы фракции Давида Арахамии о возможном лишении его мандата, передает "Украина 24".

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По словам Разумкова, у его коллег "свои правила и законы", которые они пишут и просто выдумывают.

"Позиция Арахамии мне непонятна, пусть бы он ее объяснил. Иногда мне кажется, что наши коллеги начинают на себя брать не только функции суда, а и других органов — ЦИК, и законодательства Украины, которое они трактуют как им угодно. Это точно неправильный подход, и это плохо закончится", — заявил Разумков в утренней программе телеканала.

Политик утверждает, что в Раде сформировалась негласная коалиция, которая определилась по итогам голосования за его отставку. В ее состав вошли "Батькивщина", "Довіра", "Слуга народа" и "За майбутнє", нардепы которых отдали голоса за отстранение его от должности главы ВР.

Насчет личных переговоров о дальнейшем сотрудничестве с кем-либо из Рады, таких не было, говорит Разумков.

"Но я готов сотрудничать с теми, кто конструктивно настроен действительно менять Украину — не только говорить и видео снимать, а работать", — сказал экс-глава парламента.

Ранее Арахамия сообщал, что фракция будет смотреть на работу Разумкова, чтобы принять решение о лишении его мандата. Все будет хорошо, если ушедший в отставку спикер будет работать на благо избирателей "Слуги народа", уверял политик. Также он утверждал, что основания для лишения мандата Разумкова есть, о чем якобы говорили юристы. Пока "слуги" этот вопрос на фракции не подымали.

Сам Разумков говорил о намерении идти в суд, если его попытаются лишить депутатского мандата. Лишенный должности глава ВР неоднократно повторял, что это противозаконно, однако допустил такой сценарий.

"Да, я буду отстаивать свои права. Потому что это уже не о должности, а это о возможности делать то, что я обещал…", — комментировал Разумков вероятное лишение его мандата.

Напомним, Рада отстранила Дмитрия Разумкова от должности парламентского главы 7 октября. "За" такое решение активно голосовали нардепы "Слуги народа" — они дали 215 голосов.