"Це погано закінчиться": Разумков про можливе позбавлення мандата "слугами"

"Слуги" беруть на себе функції ЦВК і законодавства, і це неправильний підхід, каже політик.

Ексглава парламенту Дмитро Разумков вважає, що нардепи "Слуги народу" взяли на себе багато функцій і це погано закінчиться. Так колишній спікер прокоментував заяву глави фракції Давида Арахамії про можливе позбавлення його мандата, передає "Україна 24".

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За словами Разумкова, у його колег "свої правила і закони", які вони пишуть і просто вигадують.

"Позиція Арахамії мені незрозуміла, хай би він її пояснив. Іноді мені здається, що наші колеги починають на себе брати не тільки функції суду, а й інших органів — ЦВК, і законодавства України, яке вони трактують як їм завгодно. Це точно неправильний підхід, і це погано закінчиться", — заявив Разумков у ранковій програмі телеканалу.

Політик стверджує, що в Раді сформувалася негласна коаліція, яка визначилася за підсумками голосування за його відставку. До її складу увійшли "Батьківщина", "Довіра", "Слуга народу" і "За майбутнє", нардепи яких віддали голоси за відсторонення його від посади голови ВР.

Щодо особистих переговорів про подальшу співпрацю з будь-ким із Ради, таких не було, каже Разумков.

"Але я готовий співпрацювати з тими, хто конструктивно налаштований дійсно міняти Україну — не тільки говорити і відео знімати, а працювати", — сказав ексглава парламенту.

Раніше Арахамія повідомляв, що фракція дивитиметься на роботу Разумкова, щоб ухвалити рішення про позбавлення його мандата. Все буде добре, якщо спікер, який пішов у відставку, буде працювати на благо виборців "Слуги народу", запевняв політик. Також він стверджував, що підстави для позбавлення мандата Разумкова є, про що нібито говорили юристи. Поки "слуги" це питання на фракції не порушували.

Сам Разумков говорив про намір йти до суду, якщо його спробують позбавити депутатського мандата. Позбавлений посади глава ВР неодноразово повторював, що це протизаконно, проте допустив такий сценарій.

"Так, я буду відстоювати свої права. Тому що це вже не про посади, а це про можливість робити те, що я обіцяв…" — коментував Разумков ймовірне позбавлення його мандата.

Нагадаємо, Рада відсторонила Дмитра Разумкова з посади парламентського голови 7 жовтня. "За" таке рішення активно голосували нардепи "Слуги народу" — вони дали 215 голосів.