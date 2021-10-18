Разумков назвал фамилии политиков, с которыми не будет объединяться перед выборами

Внефракционный нардеп рассматривает возможность участия в следующей избирательной кампании, если увидит поддержку украинцев.

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после отставки не планирует создавать политические союзы с Виталием Кличко, Арсеном Аваковым или Владимиром Гройсманом. Об этом внефракционный нардеп сообщил в эфире телеканала Украина 24.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Внефракционный нардеп отметил, что Кличко, Аваков и Гройсман идут своей дорогой и объединение с ними вряд ли возможно.

"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… каждый идет по своему пути. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня — с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", — добавил Разумков.

Парламентарий подчеркнул, что пойдет на следующие выборы при условии, если будет видеть поддержку со стороны украинцев.

"У меня сейчас нет переговоров с коллегами. С другой стороны, я не думаю, что это реалистичный сценарий, о котором сейчас говорят. У каждого свое направление, у каждого свое видение", — продолжил экс-спикер Рады в эфире телеканала.

Комментируя свою отставку Дмитрий Разумков сообщил, что после голосования к нему подходили депутаты из монобольшинства и просили прощения.

Нардеп утверждает, что накануне голосования по отставке спикера Верховной Рады в Офисе президента велись "жесткие дискуссии" с членами фракции "Слуга народа".

"Это же не секрет — об этом (о беседах со "слугами" в ОП — ред.) и в кулуарах все говорят, и не только в кулуарах. Я себе никогда не позволял вызвать кого-то из депутатов в кабинет и как-то убеждать таким, мягко говоря, ненормальным, на мой взгляд, способом", — подытожил Дмитрий Разумков в эфире телеканала.

Ранее Фокус сообщал, что Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера. Соответствующее решение поддержали 284 народных депутата.

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что Дмитрия Разумкова могут лишить мандата. По его словам, основания для такого шага есть, однако президентская фракция будет смотреть на работу Дмитрия Разумкова в Раде в качестве внефракционного нардепа.

Также Фокус рассказывал, что Дмитрий Разумков пригрозил "слугам народа" в случае лишения мандата. По его словам, парламент взял на себя обязанности ЦИК и суда, и ситуация с лишением мандата плохо закончится для Украины.