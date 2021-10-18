Разумков назвав прізвища політиків, з якими не буде об'єднуватися перед виборами

Позафракційний нардеп розглядає можливість участі в наступній виборчій кампанії, якщо побачить підтримку українців.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков після відставки не планує створювати політичні союзи з Віталієм Кличком, Арсеном Аваковим або Володимиром Гройсманом. Про це позафракційний нардеп повідомив в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, він піде на наступні вибори за умови, якщо бачитиме підтримку з боку українців.

Дмитро Разумков також розвіяв чутки про те, що зараз він веде переговори щодо об'єднання з такими українськими політиками, як Віталій Кличко, Арсен Аваков або Володимир Гройсман.

"У мене зараз немає переговорів з колегами. З іншого боку, я не думаю, що це реалістичний сценарій, про який зараз говорять. У кожного свій напрямок, у кожного своє бачення", — продовжив ексспікер Ради в ефірі телеканалу.

Позафракційний нардеп зазначив, що перераховані вище політики йдуть своєю дорогою і об'єднання з ними навряд чи можливе.

"Я думаю, що і у Володимира Борисовича, і у Віталія Володимировича ... кожен йде своїм шляхом. Арсен Борисович, мені здається, зараз не займається активною політичною діяльністю, щоб говорити про якісь проекти. Але станом на сьогодні — з тими, кого ви перерахували, об'єднання навряд чи можливе", — додав Разумков.

Коментуючи свою відставку, Дмитро Разумков повідомив, що після голосування до нього підходили депутати з монобільшості і просили вибачення.

Нардеп стверджує, що напередодні голосування щодо відставки спікера Верховної Ради в Офісі президента велися "жорсткі дискусії" з членами фракції "Слуга народу".

"Це ж не секрет — про це (про бесіди із "слугами" в ОП — ред.) і в кулуарах всі говорять, і не тільки в кулуарах. Я собі ніколи не дозволяв викликати когось із депутатів до кабінету і якось переконувати таким, м'яко кажучи, ненормальним, на мій погляд, способом", — підсумував Дмитро Разумков в ефірі телеканалу.

Раніше Фокус повідомляв, що Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова з посади спікера. Відповідне рішення підтримали 284 народних депутати.

Пізніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключив, що Дмитра Разумкова можуть позбавити мандата депутата. За його словами, підстави для позбавлення мандата є, проте президентська фракція буде дивитися на роботу Дмитра Разумкова в Раді в ролі позафракційного нардепа.

Також Фокус розповідав, що Дмитро Разумков пригрозив "слугам народу" в разі позбавлення мандата. За його словами, парламент взяв на себе обов'язки ЦВК і суду, і ситуація з позбавленням мандата погано закінчиться для України.