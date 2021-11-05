Обіграв у назві прізвище: Розумков створює в Раді нове об'єднання

У новому об'єднанні будуть п'ять представників від "Слуги народу", а також один нардеп із "Батьківщини".

Колишній речник Верховної Ради України та нардеп "Слуги народу" Дмитро Разумков створює міжфракційне об'єднання під назвою "Розумна політика". Про це повідомили джерела "Української правди" в парламенті.

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До нового об'єднання увійдуть близько 25 народних депутатів із фракцій "Слуга народу", "Батьківщина", а також позафракційні депутати. Відомо, що частиною команди Разумкова стануть п'ять представників "Слуг народу" – Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Людмила Буймістер і один від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Прессекретарка Разумкова Ольга Туній підтвердила інформацію про створення об'єднання "Розумна політика".

"Так, це правда. Нарешті в Раді з'явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи, швидше за все, вже направлені на ім'я Руслана Стефанчука", – повідомила вона.

Що напередодні говорив Розумков?

Сам Разумков говорив про створення нової політсили наприкінці жовтня. Політик наголошував на важливості виконання цих обіцянок виборцям. Разумков вважає, що має високий рівень підтримки та довіри серед населення.

Ексспікер Ради не планує створювати політичні союзи з мером столиці Віталієм Кличком, колишнім головою МВС Арсеном Аваковим і експрем'єром Володимиром Гройсманом.

Фокус писав про падіння рейтингу президента України Володимира Зеленського. Однією з причин цього була відставка Разумкова з посади спікера Ради.

Нагадаємо, що Рада відправила Разумкова у відставку 7 жовтня, за це проголосували 284 народні депутати. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія говорив про наявність підстав для позбавлення Разумкова депутатського мандата.

Фокус повідомляв, що Розумков погрожував "слугам народу", якщо його позбавлять мандата. Колишній спікер стверджував, що його колеги по фракції беруть на себе функції ЦВК і дозволяють вільно трактувати законодавство.