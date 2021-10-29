Ми рухатимемося вперед: Разумков заявив про створення нової політсили

За словами ексспікера Ради, сьогодні багато хто з його колишньої команди відійшли від принципів.

Спікер Верховної Ради, який пішов у відставку, і нардеп "Слуги народу" Дмитро Разумков має намір створити нову політичну силу. Про це він заявив у програмі "Народ проти" в ефірі телеканалу "Україна-24", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Об'єднуватимемося, рухатимемося вперед, повертатимемо людей, зокрема, і в парламенті, до того, що є ті обіцянки, які від нас чекають люди", — сказав Разумков і зазначив, що сили, час, команда і бажання в нього є.

Також нардеп зазначив, що робитиме все, щоб довіра людей не падала. Однак, відмовився відповідати прямо на запитання, чи це буде парламентська група всередині фракції, чи окрема політсила.

За словами політика, для нього важливо виконати дані раніше обіцянки людям, і він знайде для цього сили в державі. Також Разумков заявив про високий рівень підтримки та довіри серед українців.

"Є ті, хто пішов зі мною, хто йде ще з далекого 2019 року, не змінюючи своїх позицій... Саме ми фактично створювали ту програму, з якою йшли на президентські та парламентські вибори, і люди цьому повірили. Люди повірили нам, що ми будемо рухатися вперед. На жаль, сьогодні... справді відійшли від принципів, але не всі. Я своїм принципам залишився вірним", — зазначив ексспікер Ради.

Раніше Дмитро Разумков повідомляв, що не веде переговорів із колегами про об'єднання, проте в разі виборів він має намір у них брати участь за умови підтримки українців. Також нардеп заявляв, що його об'єднання точно неможливе з такими політиками, як Віталій Кличко, Арсен Аваков та Володимир Гройсман.

Як відомо, Дмитра Разумкова відкликали з посади голови Верховної Ради 7 жовтня більшістю голосів у парламенті. "За" проголосували 284 народні депутати.

Пізніше у "Слузі народу" не виключили можливе позбавлення мандата Дмитра Разумкова. Про це заявляв голова фракції Давид Арахамія, на що ексспікер парламенту відповів, що це може "погано закінчитися".