Мы будем двигаться вперед: Разумков заявил о создании новой политсилы

По словам экс-спикера Рады, сегодня многие из его прежней команды отошли от принципов.

Ушедший в отставку спикер Верховной Рады и нардеп "Слуги народа" Дмитрий Разумков намерен создать новую политическую силу. Об этом он заявил в программе "Народ против" в эфире телеканала "Украина-24", передает "Интерфакс-Украина".

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"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей, в том числе, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди", — сказал Разумков и отметил, что силы, время и команда и желание у него есть.

Также нардеп отметил, что будет делать все, чтобы доверие людей не падало. Однако отказался отвечать прямо на вопрос, будет ли это парламентская группа внутри фракции, или отдельная политсила.

По словам политика, для него важно выполнить данные ранее обещания людям и он найдет для этого силы в государстве. Также Разумков заявил о высоком уровне поддержки и доверия среди украинцев.

"Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будет двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", — отметил экс-спикер Рады.

Ранее Дмитрий Разумков сообщал, что не ведет переговоров с коллегами об объединении, однако в случае выборов он намерен в них участвовать при условии поддержки украинцев. Также нардеп заявлял, что его союз точно невозможен с такими политиками, как Виталий Кличко, Арсен Аваков и Владимир Гройсман.

Как известно, Дмитрия Разумкова отозвали с должности председателя Верховной Рады 7 октября большинством голосов в парламенте. "За" проголосовали 284 народных депутата.

Позже в "Слуге народа" не исключили возможное лишение мандата Дмитрия Разумкова. Об этом заявлял глава фракции Давид Арахамия, на что экс-спикер парламента ответил, что это может "плохо закончиться".