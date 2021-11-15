Головою партії "Слуга народу" обрали Олену Шуляк: що про неї відомо (фото)

Нардепка була єдиною, чию кандидатуру висунули на посаду керівника політсили. До обрання до парламенту Шуляк займалася підприємництвом.

Увечері 15 листопада відбувся з'їзд партії "Слуга народу", під час якого новою головою політсили обрали нардепку Олену Шуляк. Про це повідомила прессекретарка "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram.

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За словами Палійчук, Шуляк була єдиною, чию кандидатуру висунули на посаду керівника партії "Слуга народу".

Кандидатуру Шуляк висунув колишній голова політсили Олександр Корнієнко, який склав повноваження через обрання його першим віцеспікером Верховної Ради.

"Без перебільшення, Олена — боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона — досвідчений управлінець і вже політикиня, якій вдалося досягти низки важливих реформ та ініціатив", — коментував своє рішення Корнієнко.

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Олену Шуляк обрали народною депутаткою як 13-й номер у списку партії "Слуга народу". У парламенті вона стала заступницею керівника однойменної фракції. Шуляк також є заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Крім того, парламентарійка стала представником Кабінету міністрів у Верховній Раді.

До обрання до парламенту Шуляк займалася підприємництвом. Вона була членкинею правління Офісу ефективного регулювання (BRDO) та одним із засновників Спілки українських підприємців (СУП).

[ + – ] Олена Шуляк

У 2014 році Олена Шуляк балотувалася до Київської міської ради. Туди вона висувалась від партії "Демократичний Альянс".

Зазначимо, раніше у пресслужбі "Слуги народу" повідомляли, що Корнієнко висуне кандидатуру Шуляк на посаду лідера партії. До цього нардеп монобільшості Юрій Камельчук повідомляв, що на посаду керівника політсили розглядали п'ятьох кандидатів.

Корнієнка, який очолював партію "Слуга народу" з листопада 2019 року, обрали першим віцеспікером Верховної Ради 19 жовтня 2021 року. До нього головою політсили був уже позафракційний нардеп Дмитро Разумков.