"Пам'ятаю жорстку та важку розмову": голова "Слуги народу" Шуляк розповіла, хто запропонував їй посаду

Новообрана голова партії "Слуга народу" пообіцяла, що складе із себе повноваження, якщо не буде ефективним менеджером.

Новообрана голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що до свого призначення зустрічалася із президентом України Володимиром Зеленським на нарадах. Про це нардепка сказала на брифінгу за підсумками з'їзду партії "Слуга народу", відповідаючи на запитання журналістки Фокуса.

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"З президентом я зустрічаюся на різних нарадах. Цю посаду мені запропонував (колишній глава партії "Слуга народу") Олександр Корнієнко. Я пам'ятаю день, коли Олександр запросив мене до свого нового кабінету. Ми розпочали дуже жорстку та важку дискусію про виклики, які зараз стоять перед Олександром. Скільки потрібно зробити у парламенті", — повідомила Шуляк.

За її словами, парламентська реформа в Україні не розпочалася і на це "дивитися дуже боляче". У зв'язку з цим Корнієнку "додали більше запитань", пояснила голова партії.

Шуляк також назвала умови, за яких вона готова скласти із себе повноваження голови партії "Слуга народу".

"Якщо я не буду ефективним менеджером, не досягатиму певних показників, то буде чесно, якщо я складу із себе такі повноваження", — зазначила Шуляк.

Фокус раніше повідомляв, що на з’їзді Шуляк була єдиною кандидатурою на посаду керівника партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що Фокус докладно розповідав що відомо про Шуляк. Вона була 13-м номером у списку партії "Слуга народу". У Раді вона стала заступницею керівника цієї фракції та заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Нардепка також стала представницею Кабміну в Раді.

До того, як потрапити до Ради, Шуляк була членкинею правління Офісу ефективного регулювання та однією із засновників Спілки українських підприємців. У 2014 році вона балотувалася до Київської міської ради від партії "Демократичний альянс".

Раніше "слуга" Юрій Камельчук розповідав, що окрім Шуляк на посаду голови президентської партії претендували чотири нардепи: Андрій Мотовиловець, Євгенія Кравчук, Микола Тищенко та Галина Янченко.