"Занадто висока планка": Арахамія поскаржився на "добрий рік" для українського експорту

Голова фракції "Слуга народу" розповів, що перевищити досягнуті показники наступного року буде складно через "коригування цін" на світовому ринку.

Україна за 11 місяців 2021 року наростила експорт своєї продукції на 37,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник буде важко перевиконати в наступному році, оскільки ціни на українську продукцію наразі "коригуються" на світовому ринку. Про це під час підсумкової пресконференції партії у вівторок, 21 грудня, повідомив голова фракції "Слуга народу".

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"Щодо експорту. Це для нас дуже важливо — на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це був справді добрий рік, як за врожаєм, так і за цінами на руду та енергоносії. У нас хороші показники. На жаль, ці показники дають таку високу планку, тому ми не знаємо, як її подолати наступного року... Світові ціни (на українську продукцію) зараз мають тенденцію до корекції", — сказав Арахамія.

Раніше Міністерство економіки України повідомило, що за підсумками 2021 року, держава досягне рекордно великого доларового валового внутрішнього продукту — близько $195 млрд.

Нагадаємо, нещодавно колишній голова партії "Слуга народу", чинний перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів Фокусу про джерела фінансування політичної сили та перспективи роботи "монобільшості" у парламенті.

Також ми докладно розповідали про те, що відомо про Олену Шуляк, яка змінила Корнієнка на посаді керівника партії.