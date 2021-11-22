Слуга парламента. Александр Корниенко о монобольшинстве, Дмитрии Разумкове и бюджете партии

Александр Корниенко рассказал Фокусу, почему ушел с поста руководителя "Слуги народа", какой бюджет у партии, о своем отношении к резонансным законопроектам, о перспективах монобольшинства и о том, как общается с Дмитрием Разумковым.

Кто он: Первый заместитель председателя Верховной Рады Почему он: Хочет реформировать ВР

Об интервью с Александром Корниенко мы договаривались в октябре — сразу после того, как он вступил в должность первого вицеспикера: хотели обсудить его амбициозные планы реформирования Верховной Рады и спросить о развитии партии "Слуга народа". Однако из-за плотного графика политика встречу перенесли. За это время Александр Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы сосредоточиться на работе в Верховной Раде.

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Об отставке и реформах Рады

Около месяца назад, став вицеспикером ВР, вы говорили, что готовы совмещать эту работу с председательством в партии. Что изменилось?

— Я собственными глазами увидел, что такое Верховная Рада, как она работает, не из зала заседаний как депутат, а из президиума. Стало понятно, что многие вещи, которые из зала казались мелочью, на которую хватит 5 минут в день, по факту требуют полдня. В таких условиях нужно делать выбор. Это первая причина. Вторая – это сконцентрированность. Рада и партия — два огромных и разных проекта. "Слуга народа" нуждается в партийном строительстве, Верховная Рада — в реформировании, чем я планирую заниматься. Это будет очередная попытка реформировать Раду. Надеюсь, успешная.

Какова будет ваша роль в партии?

— Буду ее рядовым членом, а если меня делегируют в политсовет, не откажусь, но сейчас хочу сосредоточиться на парламентской работе. В парламенте нужны свои люди из СН, так получилось, что мы с Русланом Алексеевичем [Стефанчуком – председателем ВР] являемся членами партии. Это неплохо, когда партия власти берет ответственность за разные истории: у нас есть министр в политсовете, вице-премьер Федоров, знаю, что Денис Анатольевич [Шмыгаль — глава правительства] желает активнее приобщиться к партийной работе, скоро будут новости на эту тему.

"Я не очень понимаю, что Дмитрий Александрович делает ни как бывший коллега, ни как технолог. Не факт, что сотрудничество со старыми политиками — это то, чего ожидают избиратели"

Давайте о реформах. Что такое смарт-парламент, о котором вы упоминаете, когда говорите о реформировании Рады?

— Пока это ряд действий, которые должны улучшить коммуникацию между избирателями и парламентом. Планируем новый сайт Рады, а также приложение для мобильных устройств, в котором будет доступ к основным законам, новостям, возможность получить информацию, откуда берутся законы, откуда экспертиза поступает, как законопроекты попадают в комитеты, как их обсуждают. Можно будет ставить галочки напротив интересующих законопроектов и получать новости в мессенджере или на почту. Это банальные вещи, понятные простейшим интернет-магазинам, но для Рады это пока космос.

Сколько обойдется такая цифровизация?

— Многое можно сделать путем оптимизации бюджетов. У нас в ВР остается много неиспользованных денег, которые можно перераспределить, в частности, на реформирование аппарата Рады. Надо решить, что делать с депутатскими деньгами, которые возникают в результате того, что депутаты не голосуют по поправкам, либо не ходят на заседание комитетов, либо не голосуют законы. Как результат, у нас есть немалый ежемесячный "фонд" из десятков миллионов гривен, сэкономленных на заработной плате.

О партийном строительстве

Некоторые ваши коллеги были удивлены информацией о вашей отставке как председателя партии. В кулуарах предположили, что причина в том, что у вас не хватало сил заниматься партийным строительством. Вскоре выборы, но представительства "Слуги народа" есть не в каждом городе, рейтинги падают.

"Я буду рядовым членом партии, а если меня делегируют в политсовет, не откажусь, но сейчас хочу сосредоточиться на парламентской работе"

— Два с половиной года назад партии "Слуга народа" вообще не существовало с точки зрения избирателей. Когда мы занимались президентскими выборами, у нас было 26 областных координаторов и 15 тыс. волонтеров, 95% из которых сказали, что они волонтеры только на президентскую кампанию. Когда мы начали парламентскую кампанию, у нас были штабы и мы нашли новых депутатов, часть захотела дальше присоединиться к партии, кто-то нет, кто долго колебался. Этот процесс продолжался в течение всего 2020 года, до местных выборов, на которых нам удалось взять первое место по суммарному количеству мандатов по стране, у нас наибольшее количество мандатов — более 6 тыс., фактически вокруг этого мы начали строить региональную структуру и просить депутатов и председателей областных организаций уже интегрироваться со своими местными коллегами. Потому что должна быть связь центра с регионами, передача сигнала сверху вниз. На самом деле сейчас открыто около 60 офисов, к Новому году должно заработать еще 50. Офис партии есть в каждом областном и каждом районном центре.

Сколько человек входит в партию "Слуга народа"?

— До 1 тыс. человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию. У нас есть номинационные комитеты, они собираются в регионах с разной периодичностью. Если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально. У нас нет в стране традиции заниматься партийным строительством. Людям необычно, они говорят, мол, мы и так депутаты от СН в местных советах, зачем нам партия? Но мы хотим больше людей именно в партии, потому что в законодательстве есть системный пробел в отношениях партий и фракций. Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с ВР, заканчивая местной, потому что фракция – это отдельная ветвь. Уже год прошел с момента присяги, принесенной депутатами на местах, сейчас можно запускать процесс отзыва, но у нас нет механизма. У нас были случаи, когда в местных советах фракции принимали решение вопреки позициям областной или центральной партийной организации. Мы их собирали на Zoom, воспитывали, угрожали, просили. Они все равно принимали решение.

Какую оценку поставите "Слуге народа" за 2,5 года работы по 12-балльной шкале?

— Шесть или семь — не знаю, сколько это будет по пятибалльной шкале, тройка с плюсом или четверка с минусом. Мы многое сделали, но еще не все.

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Назовите три истории победы и три поражения "Слуги народа".

— Три успеха: снятие депутатской неприкосновенности, коррупционные реформы, включая ответственность за незаконное обогащение, открытие рынка земли. Три еще в процессе – пенсионная реформа, экономический паспорт, повышение соцстандартов, особенно работников бюджетной сферы: зарплата учителям и врачам. Учителям повышение планируется в следующем году, врачам в этом году заложено.

Кто самый главный в партии — Арахамия, Корниенко или Тищенко?

— Каждый главный по своему направлению. Я был главным как руководитель партии. Давид Георгович [Арахамия] отвечает за парламентскую деятельность, мы создали политсовет, это новый орган, он вступает в силу. Разумеется, если речь касается парламента, в свое время, когда был первым заместителем, слушался Давида по парламенту. Он меня – по партии. Николай Николаевич [Тищенко] главный в Закарпатье как руководитель одной из главных областных организаций.

О финансировании "Слуги народа"

Сколько денег в 2021 году "Слуга народа" получила от государства? В прошлом году ваша партия была самой богатой с доходом более 445 млн грн, из которых 260 млн грн — частные пожертвования.

— Около 259 млн. грн. за весь год с начала 2021-го.

"Проблемы с кислородом в больницах не имели системных причин. У нас сейчас 75,5 тыс. коек под ковид, из них занято 46-47 тыс."

А частные пожертвования?

— У нас был активный 2020 год, потому что были выборы. В этом году тоже были доноры, еще не подводили итоги, сколько в общем.

В вашем отчете за III квартал 2020 года, где было 41 млн грн частных пожертвований, журналисты обнаружили фейковых доноров. Как случилось, что партию финансировали люди, которые об этом либо не знали, либо не имели возможности вносить большие суммы на партийный счет?

— Мы за всех доноров отвечаем, 99% — это реальные лица, которые давали финансирование, но есть разное отношение людей. Кто-то не хочет с журналистами обсуждать эти вопросы. У нас более 1 тыс. доноров, пусть выводы делают по всем. Если 1 тыс. будет отказываться, что они финансировали, тогда будем дискутировать дальше.

О монобольшинстве в Верховной Раде

Вы жмете руку Дмитрию Разумкову во время встречи?

— Да, жали руки, это нормально. Но дальше "добрый день" не заходит. Я не очень понимаю, что Дмитрий Александрович делает ни как бывший коллега, ни как технолог. Не факт, что сотрудничество со старыми политиками — это то, чего ожидают избиратели.

Он анонсировал создание межфракционного объединения (МФО) "Розумна полiтика". Согласно предварительным спискам, туда планирует войти ориентировочно 21 депутат СН. Что будет со "слугами", которые войдут в МФО Разумкова?

— Интересное объединение, там есть коллеги по "Слуге народа", нужно их спросить по поводу мотивов. Некоторые к этому относятся просто: я вступил еще в одно МФО — их около 100 штук в ВР. Действительно, это еще одно из МФО, куда Дмитрий Александрович собрал всех, кого смог.

"Сейчас открыто около 60 офисов "Слуги народа". К Новому году должны заработать еще 50. Офис партии есть в каждом областном и каждом районном центре"

Я видел разные посты в Facebook в последние дни, мне интересно самих коллег спросить, потому что [в"Розумну полiтику"] идут коллеги с диаметрально противоположным идеологическим направлением. Есть коллега Митя Гурин — он ярый майдановец, работал с Ульяной Супрун, коммуницировал медицинскую реформу, это человек с ценностями Майдана. Рядом есть Артем Дмитрук (нардеп Дмитрук исключен из фракции СН 16 ноября), завсегдатай канала Шария, который постоянно оскорбляет покойного Ройтбурда. Что может объединить этих людей, таких разных? Это вопрос. Может, программа, которую мы не слышали пока — вроде бы нужно выполнить все, что не выполнила "Слуга народа", но еще два года, рано нас хоронить. Либо у них есть общий олигархический интерес, доступ к определенным медиа, или кто-то им пообещал инвестиции в политическую деятельность, это нужно выяснять. Является ли это основанием для того, чтобы применять какие-либо санкции, фракция будет определяться.

Является ли это угрозой монобольшинству? Если некоторые депутаты из "Слуги народа" поддерживают МФО Разумкова, они не будут голосовать по инициативе фракции СН.

— Это будет момент политической ответственности, господин Разумков два года назад в интервью Гордону говорил: если у тебя разошлись мнения с партией, ты должен сдать мандат и идти на перевыборы, а не проводить свою политику. Если человек избрал другой путь, он должен честно сказать об этом и выйти из фракции. Если это касается мажоритарного депутата, он останется депутатом Рады, если списочника, то он теряет мандат, но это честно.

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Если из фракции исключат депутатов и вас останется менее 226, с кем "Слуга народа" будет создавать коалицию?

— Есть несколько сценариев. Возможно, кто-то вступит из внефракционных, тогда нас снова будет 226. Кто-нибудь может это сделать из мажоритарщиков. Или мажоритарщики из других фракций присоединятся к нам. Списочники так не могут сделать, хотя по поводу "Голоса" я не уверен, потому что у них разлад, и мы не знаем, как там что будет работать. Второе развитие — согласно Конституции, если нас меньше 226, нужно запускать коалиционный процесс. Будем решать вопросы постепенно. Пока такие вопросы не возникают.

О законах: об олигархах, ОРДЛО, столице Украины и эвтаназии

Президент подписал закон об олигархах. Как относитесь к этому документу?

— Слава Богу, это произошло, через полгода закон вступит в силу, и мы уже видим последствия: на следующий день после того, как президент подписал закон, один из тех, кто точно подпадает под критерии [речь о Петре Порошенко], начал искать обходные пути — продал телеканалы. Это его дела, конечно, как строить бизнес. К тому же остались еще два критерия, под которые он подпадает. Но, надеемся, это был пример того, как закон изменит политический ландшафт в Украине.

По закону список олигархов будет модерировать СНБО. В последнее время этот орган власти отметился некомпетентностью, внося в списки санкций фамилии людей с ошибками, как это было с ворами в законе — этот случай Арахамия назвал коррупционным. Как вы считаете, СНБО хватает компетентности, чтобы составлять список олигархов?

— Как вы считаете, президент, премьер, глава ВР, ряд министров, глава СБУ, генпрокурор и т.д. — это компетентный список? Ошибки бывают по административным причинам. Если мы говорим, что это орган, где собрались все руководители государства, этот орган имеет конституционный статус, вопрос о компетенции не возникает. СНБО должен компетентно выяснять любые вопросы, касающиеся национальной безопасности.

"Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с ВР, заканчивая местной, потому что фракция — это отдельная ветвь"

То есть, административные ошибки в санкционных списках СНБО — это нормальный процесс, который мы можем увидеть, когда будут составлять реестр олигархов?

— При подготовке закона об олигархах ко второму чтению мы внесли норму о том, что "кандидат в олигархи" может обжаловать решение по нему, дать объяснения.

В декабре прошлого года, когда Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО, вы сказали, что "это важный закон, который показывает, что Украина находится в мирном процессе, без которого этот процесс будет заблокирован". Что будет с законом об ОРДЛО в этом году?

— Эта тема ноябрьско-декабрьская, она обновляется, сейчас будем консультироваться с коллегами, занимающимися мирным процессом. В ближайшее время состоится консультативная встреча между ТКГ и вице-премьером Верещук с участием Офиса президента. Дальше с президентом согласуем, как мы двигаемся. Предшествующие два года мы продолжали действие закона, он является важным актом для мирного процесса.

Вы обещаете, что до конца года Рада примет новый закон о столице. Не боитесь политического и хозяйственного кризиса в столице? Может, лучше дружить с местными властями?

– Почему это вызывает кризис? Напротив, город наконец-то перейдет в исполком, о чем все мечтали, исполком сформирует Киевраду, он будет нести ответственность, а глава КГГА будет писать письма, давать советы, как мэру и его команде лучше работать. Отношения с Кличко у меня рабочие. У "Слуги народа" с ним тоже вроде бы не было больших ссор.

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Закон об эвтаназии. Вы верите, что его примут?

— Вопрос чувствительный. Не думаю, что с наскока можно подобраться, нужно обсуждать с обществом хотя бы в формате социологических опросов. Не уверен, что тема соберет на референдум необходимое количество желающих. Она точно не должна быть продуктом ни каких-либо индивидуальных депутатских действий, даже из партии власти, ни политических торгов. Считаю, что мнение общества будет отрицательным. Это мое видение.

Блиц по важным вопросам государства

Почему так получилось, что провалилась вакцинация?

— У этого вопроса есть два измерения. Первое – историческое. Еще со времен правительства Азарова были истории с вакцинацией, которые постепенно подрывали доверие к явлению. Это стало основой для российской пропаганды относительно антивакцинаторских настроений, начиная с полной ерунды о чипировании и заканчивая качеством различных вакцин. На самом деле, это серьезная история. РФ сильно влияет на украинское медиапространство. Второе измерение – были организационные проблемы. Мы сменили министра, сейчас достаточно пунктов вакцинации. Но это не основная причина, почему не вакцинируются. Мы увидели, что на Западе, когда люди чувствуют ограничения, они начинают активно вакцинироваться.

Почему так получилось, что Украина не подготовилась к пику короны зимой? Кислорода не хватает, врачей мало.

– Мы понимаем, что новая волна касается невакцинированных людей. Я бы не разгонял, что мы совсем не готовы. Скажу цифрами. Проблемы с кислородом не имели системных причин. У нас сейчас есть 75,5 тыс. коек под ковид, из них занято 46-47 тыс. (это на 8 ноября статистика). Кислород нужно 37 тыс., а коек с кислородом — 71 тыс. Добавлю, что, по данным Минздрава, вакцинированных госпитализированных с подтвержденным ковидом — до 3%.

"Киев наконец перейдет в исполком, который сформирует Киеврада. Он будет нести ответственность, а глава КГГА будет писать письма. Давать советы, как мэру и его команде лучше работать"

Относительно врачей. Систему медицины разрушали 25 лет, потом была медицинская реформа, которая что-то исправила, что-то нет, но система по подготовке врачей выхолащивалась, врачи уезжали за границу, и за год их трудно найти. Я был в больнице в ковидной реанимации, могу поделиться впечатлениями. Там достаточно молодой персонал, они учились фактически на нас, честно говоря, в таких обстоятельствах мне хотелось просто быстрее поправиться. Сейчас будет лучшая зарплата, более престижный медицинский труд, это спровоцирует в течение пяти-семи лет приток людей в медицинскую систему.

Почему в стране нет угля?

— Это нужно спрашивать у России. Воюющая с нами страна будет пользоваться любой возможностью нас блокадировать, учитывая цены на энергоносители в мире, учитывая, что нет угля даже в Китае.

Это мировой энергетический кризис. Но контракты составлены, едет уголь из США, есть с Польшей контракты, с ЮАР. Другое направление — запуск газовых блоков, об этом говорил министр энергетики, это будет выравнивать балансирующие мощности, когда потребление будет расти, оно обычно вечером растет, в темные периоды года.

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Энергетическая независимость — это тема, которая назрела в этом году как никогда, мы должны выстраивать собственную энергетическую систему, которая будет минимально зависеть от внешнего газа, а от российского — и подавно; максимально использовать потенциал Украины – это годовой потенциал, возобновляемые источники энергии; конечно, нужно говорить об атомной энергии, интегрироваться в европейскую систему. Мы понимаем: с нашим энергобалансом мы летом всегда будем в профиците, а зимой, наоборот, в дефиците. Это оптимистическая программа на десятки лет: перейти полностью на электрическую энергию, использовать электричество в быту, для обогрева – электрокотлы, переходить на другие источники. Это амбициозная история. Я говорю как политик, я мечтаю так. Чтобы мы не были зависимы от угля и переходили либо на возобновляемые источники, либо на ядерную энергетику, либо на водород, если будет производственный потенциал. Сейчас главная задача министра энергетики – сохранять энергобаланс. Веерных отключений не должно быть. Все возможности для этого есть.