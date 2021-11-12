Альянс бывших. Есть ли шанс у Авакова и Разумкова составить оппозицию Зеленскому и "слугам"

Вчерашние соратники президента Владимира Зеленского переходят в оппозицию к нему. Есть ли у "новых лиц" шанс составить конкуренцию действующей власти.

Только за последнюю неделю о своем желании создать политические проекты заявили экс-спикер парламента Дмитрий Разумков и экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Ранее в свободное политическое плавание ушли первый секретарь Совета национальной безопасности и обороны времен Зеленского Александр Данилюк и генпрокурор Руслан Рябошапка. Кроме того, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан тоже пытается поддержать "оппозиционеров".

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Дмитрий Разумков и игра в самостоятельность

Дмитрий Разумков был ключевым членом команды Владимира Зеленского и первым номером списка партии "Слуга народа", он возглавил парламент. Но уже вскоре в кулуарах Верховной Рады заговорили, что спикер отдаляется от президента. Официально он как глава ВР пытался выстраивать ровные отношения со всеми фракциями. Неофициально — понял, что может вести свою игру.

О возможном противостоянии с Зеленским громко заговорили осенью 2020 года во время так называемого конституционного кризиса. Тогда Дмитрий Разумков рискнул раскритиковать президентский законопроект о Конституционном Суде. А спустя несколько месяцев спикер оказался единственным из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны, кто отказался голосовать за решение о введении санкций против соратника Виктора Медведчука — Тараса Козака — и его трех телеканалов ("112 Украина", NewsOne и ZIK).

Но последней каплей стало то, что Разумков публично не поддерживал законопроект об олигархах: отправил его в Венецианскую комиссию, хотя лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просил этого не делать, после чего депутаты воплотили в жизнь решение Банковой — уволить Дмитрия Разумкова. Что и произошло в начале октября.

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А уже в начале ноября Разумков назвал фамилии народных депутатов, готовых поддерживать лично его. В списке 25 имен. Большинство — "слуги", не голосовавшие за увольнение Разумкова с поста спикера. Кроме того, исключенная ранее из фракции Людмила Буймистер и двое депутатов из "Батькивщины". Все они вошли в межфракционное объединение "Разумная политика". "Я не занимался партийным строительством, когда был председателем Верховной Рады, и об этом откровенно говорил коллегам. У меня не было на это времени. Сейчас я тоже не буду строить партийные проекты, но партию", — пояснил свою инициативу Дмитрий Разумков.

И шансы на успех у бывшего первого номера "слуг", видимо, есть. Об этом говорят цифры соцопросов. Например, согласно данным Центра Разумкова, если бы выборы президента состоялись в октябре 2021-го, то за экс-спикера проголосовали бы 5,7%. В январе он бы мог получить не более 1,3%.

Создание межфракционного объединения по инициативе Разумкова политолог Тарас Чорновил называет "интрижкой, которая может иметь серьезные политические последствия". С одной стороны, межфракционные объединения — сообщества без обязательств, они больше похожи на клубы по интересам. "Но в случае Разумкова это скорее имиджевый и политический жест", — говорит Чорновил. Он допускает, что Разумков хочет создать в парламенте не просто объединение, но и группу, как "За майбутнє" или "Довіра". Но в такие могут входить лишь внефракционные депутаты. У Разумкова их пока мало. Если мажоритарщики могут покинуть свои фракции без последствий, их за это не лишат мандата, то списочники — только после исключения из фракций (если уйдут по собственной инициативе — потеряют мандат).

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"Думаю, все это прелюдия к расколу фракции "слуг" и оглашению войны Зеленскому. Тот сделал свой первый ход, уволив спикера. Фактически сам создал себе проблему. Разумков порой немного бунтовал и желал сохранить некое подобие добропорядочности, очень условное и сомнительное, но он все же оставался лояльным Зеленскому. А его политические перспективы, если бы его не лишили должности, были просто нулевыми. Но после того как это произошло, Разумков вынужден был отвечать. Его ответ, конечно, как укус комара, но реакция на Банковой и самих "слуг" в парламенте заставляет думать, что их это очень волнует, и вариантов реакции на проблему не подготовили", — убежден Чорновил.

Арсен Аваков выходит из "отпуска". Возвращение "эффективного"

Параллельно в истории о бывших союзниках Владимира Зеленского, а ныне потенциальных оппонентах, разворачивается еще одна сюжетная линия. Главное ее действующее лицо — экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. После продолжительных каникул в Италии он вернулся в Украину. Эксперты говорят: приехал, потому что понимал, что о самом "эффективном министре" страна стала постепенно забывать. Поэтому он с самолета сразу поспешил в телеэфиры, чтобы сгенерировать порцию критики для действующей власти.

Конкурентом Зеленского может быть только человек с максимальной узнаваемостью. А это задача не из легких политолог Петр Олещук

Но его критика пока более похожа на заявления обиженного. Ныне Аваков как никогда ранее слаб. Во-первых, он полностью потерял свой силовой актив — все надежды на под него созданную полицию распались: если раньше он мог шантажировать Петра Порошенко, Владимира Зеленского, то сейчас аргументов у него не осталось. Во-вторых, тот, кто решится создать союз с Аваковым, должен помнить о высоком антирейтинге экс-министра. "Присоединение к любому политическому проекту вряд ли будет успешным для этого проекта. Все резонансные дела Авакова — от закупки рюкзаков для Нацгвардии до нерасследования убийства активистки из Херсона Катерины Гандзюк — не забыты", — говорит Петр Олещук, политолог, доцент КНУ имени Тараса Шевченко.

Тем временем Дмитрий Ра­­зумков отмечает, что параллельно с межфракционным объединением будет работать и вне парламента, и не исключает, что к новому политическому проекту может присоединиться Арсен Аваков. Разумков называет и себя, и экс-министра МВД центристами, которые необходимы стране. Хотя, касательно центризма, кажется, что Разумков пре­увеличивает — а иначе зачем взял в список "Разумной политики" Андрея Дмитрука из Одессы, известного своими пророссийскими взглядами.

Спонсоры проекта: Андрей Богдан и Ринат Ахметов?

Разумкова и Авакова объединяют ныне не только комплиментарные высказывания в адрес друг друга, но и появление на телеканалах, которые принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову. Они заняли место рядом с тамошними завсегдатаями — Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом.

"Политические процессы в нашей стране, к сожалению, требуют очень больших денег. И это даже проблема не политиков и олигархов, а населения, которое привыкло, чтобы его покупали картинкой на телеэкране. Поэтому войти в политику, раскрутить себя без большого ресурса в Украине трудно, и преимущество у тех, кто часто появляется на телеэкранах", — замечает Тарас Чорновил. Он напоминает, что все большие политические игроки сегодня имеют доступ к крупным медиа. И если некоторые телеканалы, а значит, и их собственники — большой бизнес, — довольно лояльно относятся к действующей власти, то другие дают площадку для спикеров, которые выступают с критикой.

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"Сегодня более других недоволен действующей властью именно Ринат Ахметов — он терпит убытки в бизнесе. А когда Ахметов теряет, он становится политически активным — идет на конфликт с властью. Так было во времена Кучмы и во времена Януковича", — продолжает он. К слову, на канале Ахметова появились не только Аваков и Разумков, но и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Это говорит о том, что Ахметов входит в состояние противостояния после подписания Зеленским антиолигархического закона и дает возможность высказаться всем оппонентам действующего президента. Не надо забывать: Ахметов никогда не делает ставку на кого-то одного, это не его подход, а всегда диверсифицирует, раскладывает яйца по разным корзинам. Может помогать кому угодно, если увидит потенциал", — отмечает Петр Олещук.

Очевидно, что поддержка со стороны Ахметова у Разумкова уже есть. Если взглянуть на состав нового объединения, то в списке, например, можно найти Людмилу Буймистер. Она в недавнем прошлом депутат "Слуги народа". Ее исключили из фракции после неголосования за законопроект об олигархах. Буймистер известна тем, что лоббировала решения, благоприятные для Ахметова. Например, о ремонте электросетей за счет потребителей, а не облэнерго.

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Дело в том, что Ахметов может рассматривать Разумкова как перспективную фигуру по нескольким причинам.

Первая — Дмитрий Разумков может перетянуть депутатов и лишить власть монобольшинства.

Во-вторых, он бывший близкий соратник Зеленского, а это значит, что удар по президенту будет сильнее.

В-третьих, у Разумкова есть парламентские амбиции — если обстоятельства будут складываться удачно, он сможет завести свою политсилу в Раду во время следующих выборов.

Активная фаза противостояния олигарха и власти может прекратиться только в случае, если им удастся договориться.

Еще одна заинтересованная сторона в ослаблении Зеленского, хотя и не настолько влиятельная, — бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Он вполне может помогать находить средства для политического проекта Дмитрия Разумкова. А иначе почему в объединении оказался киевский депутат-мажоритарщик Дмитрий Гурин. Его фамилия связана с застройщиком Андреем Вавришем. В частности, вместе с Вавришем Гурин в свое время работал над проектом реконструкции Контрактовой площади. А Вавриш — хороший знакомый Богдана.

"Богдан обижен на Зеленского. Богдан будет подыгрывать любому политическому проекту, кроме Порошенко, который может действовать против Зеленского. Но, думаю, он будет и далее оставаться в тени — вне большой политики", — уверен Тарас Чорновил.

Сомнительная альтернатива. Почему не получится "быстро сгенерировать" конкурента Зеленскому

Кроме всего прочего, на звание оппозиционеров ныне более активно претендуют еще некоторые бывшие соратники Зеленского: первый секретарь Совета национальной безопасности и обороны времен Зеленского Александр Данилюк и генпрокурор Руслан Рябошапка. Но, в отличие от Разумкова и Авакова, пока не появляются на телеэкранах.

"Они слишком серьезно подумали, что в Украине можно сыграть важную роль, хорошо представив себя в США. Но когда вернулись в Украину, оказалось, их тут забыли. А спонсорских денег на развитие так и не нашли. Поэтому их критика не слышна, а самих можно увидеть лишь на локальных форумах, организованных за грантовые средства", — говорит Чорновил.

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Опрошенные Фокусом эксперты уверены: несмотря на падение рейтинга Владимира Зеленского, появление новой оппозиции или действия старой, нынешней власти все еще ничего не угрожает.

"Не надо забывать: на выборах 2019 года победил именно Зеленский. И это уже его личный рейтинг потом конвертировался в мандаты на выборах в Верховную Раду. Потому что большинство представителей команды были и остаются неизвестными украинскому обществу. Конкурентом Зеленского может быть только человек с максимальной узнаваемостью. А это задача не из легких. Достаточно узнаваемые в Украине те политики, которых Зеленский превзошел в 2019-м. Что касается новых, то они недостаточно яркие, харизматические лидеры, способные на кардинальные изменения", — говорит Олещук. И Разу­м­­ков, и Аваков, и некоторые другие бывшие соратники нынешнего президента хотя и могут найти место в политике, но конкурировать с Зеленским не смогут. А все заявления, что кто-то может быстро сгенерировать конкурента, неоправданны.