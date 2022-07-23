Израильская разведка "Моссад" помогла вычислить "кротов" РФ в Украине, — журналист

Спецслужбы нескольких стран участвовали в поиске российских пособников в Киеве, уверяет источник.

Служба внешней разведки Израиля "Моссад" помогла вычислить российских агентов в Украине. Об этом израильский журналист Атилла Сомфалви сообщил на своей странице в Twitter, ссылаясь на источник, осведомленный о ситуации в Киеве.

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По его информации, сотрудники "Моссада" совместно с украинскими, американскими и другими спецслужбами выявляли "кротов и пособников" России, действовавших против интересов Украины. В комментариях мнения по этому вопросу разделились, некоторые пользователи осудили журналиста за разглашение таких сведений и призвали сохранять нейтралитет, чтобы сделать россиян врагами. Впрочем, нашлись и те, кто одобрил помощь Украине.

"Принимал ли участие Моссад в поиске врагов у Зеленского дома? Ответ положительный", — написал Атилла Сомфалви.

Ранее в Израиле провели соцопрос среди русскоязычных жителей о вторжении РФ в Украину. Большинство участников признали войну России против Украины, а президента Владимира Путина — ее виновником. При этом 4% считают происходящее российской "спецоперацией" в интересах украинцев, еще 2% уверены, что россияне воюют против режима Владимира Зеленского, а 1% ответили, будто это Украина воюет против России. 33% опрошенных не поддерживают нейтральную позицию Израиля, а 27% полностью ее разделяют.

В июле Израиль решил отправить дополнительную помощь Украине. Страна передаст ВСУ бронежилеты, шлемы, противогазы другое защитное снаряжение, а также костюмы для разминирования.

Писали также, что Украина построит систему безопасности по примеру Израиля. Как рассказал Почетный консул Государства Израиль в западном регионе Украины Олег Вишняк, страна придумала и реализовала уникальную стратегию обороны, которую стоит взять за образец.