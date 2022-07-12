Захисні костюми, шоломи й інше спорядження: Ізраїль надішле додаткову допомогу Україні

У Міноборони Ізраїлю розповіли, що, окрім захисних костюмів і шоломів, в Україну прибудуть системи захисту від ядерних і хімічних загроз.

Міністр оборони Ізраїлю схвалив постачання в Україну ще однієї партії обмундирування й обладнання для екстрених спецслужб і цивільних організацій. Про це заявили в пресслужбі оборонного відомства Ізраїлю, передає ізраїльське видання CURSORINFO.

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У пакет нової допомоги увійдуть 1500 касок, 1500 захисних жилетів, 1000 протигазів і сотні захисних костюмів для розмінування територій.

"Міністр оборони Бені Ганц схвалив постачання додаткового обладнання екстреним і цивільним організаціям України. У постачання увійдуть 1 500 касок, 1 500 захисних жилетів, сотні захисних костюмів для розмінування, 1 000 протигазів і десятки фільтрів ХБРЯ (захист від хімічної, ядерної, біологічної загрози — ред.)", — сказано в заяві Міноборони Ізраїлю.

Допомога з Ізраїлю в Україну має бути доставлена протягом кількох тижнів, обладнання придбано за рахунок Міністерства оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, 17 травня міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що країна не надає Україні зброю безпосередньо, натомість Київ отримує іншу військову та гуманітарну допомогу. Зокрема в ізраїльських лікарнях лікуються поранені українські військові.

26 травня видання Axios писало, що Ізраїль не дозволив США постачати Україні протитанкові ракети Spike. Влада країни запевнила, що передаватиме українській стороні лише нелетальне озброєння.