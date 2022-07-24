Вже у дорозі: Росія отримає партію іранських бойових безпілотників Shahed-129, — ЗМІ

БПЛА здатний нести 4 "розумні" ракети Sodid 345 загальною масою 400 кг. Його використовують для розвідки, знищення позицій ворога, фотографування позицій та передачі в командний пункт.

Іран передав Росії бойові безпілотники. Партія іранських дронів вирушила до РФ через Каспійське море. Про це повідомляє українське видання "Цензор" із посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, надалі військовий вантаж з Ірану поїде до Астрахані та Волгограда, а потім на український кордон. У ЗМІ пишуть, що Росія отримає тяжкі ударні безпілотники Shahed-129.

Shahed-129: що відомо про озброєння?

Фокус писав, що Shahed-129 позиціонується як розвідувально-бойовий безпілотник. Він має супутникову систему наведення та здатний нести 4 "розумні" ракети Sodid 345 загальною масою 400 кг. Висота його польоту становить 7,2 км і робить його досяжним всім РСЗВ.

Дрон використовують для оперативного спостереження та розвідки, знищення позицій ворога, фотографування позицій та передачі в командний пункт.

Технічні характеристики:

Тип: багатоцільовий

Дальність польоту: 1700 км

Габарити: довжина 8 м, висота 3,1 м, розмах крила 16 м

Система запуску: злітно-посадкова смуга

Боєприпаси: високоточні планеруючі бомби типу Sadid-345

Нагадаємо, 12 липня у Білому Домі заявили, що Іран готується поставити Росії кілька сотень безпілотників, зокрема ударних. За інформацією відомства, наприкінці липня країна збирається навчати російських військових управлінню дронами.

Однак 13 липня в іранському МЗС повідомили, що Тегеран не має наміру передавати РФ БПЛА, щоб не сприяти ескалації в Україні, а розвитку військової співпраці між країнами наразі немає.

19 липня лідер Кремля Володимир Путін полетів на зустріч із президентом Ірану Ібрагімом Райсі у Тегеран. У Держдепі США попередили, що будь-яка операція з передачі безпілотників Росії спричинить санкції не лише від США, а й від інших країн.