Уже в пути: Россия получит партию иранских боевых беспилотников Shahed-129, — СМИ

БПЛА способен нести 4 "умные" ракеты Sodid 345 общей массой 400 кг. Его используют для разведки, уничтожения позиций врага, фотографирования позиций и передачи данных в командный пункт.

Иран передал России боевые беспилотники. Партия иранских дронов отправилась в РФ через Каспийское море. Об этом сообщает украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники.

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По информации журналистов, в дальнейшем военный груз из Ирана поедет в Астрахань и Волгоград, а затем на украинскую границу. В СМИ пишут, что Россия получит тяжелые ударные беспилотники Shahed-129.

Shahed-129: что известно о вооружении?

Фокус писал, что Shahed-129 позиционируется как разведывательно-боевой беспилотник. Он имеет спутниковую систему наведения и способен нести 4 "умные" ракеты Sodid 345 общей массой 400 кг. Высота его полета составляет 7,2 км и делает его досягаемым для всех РСЗО.

Дрон используют для оперативного наблюдения и разведки, уничтожения позиций врага, фотографирования позиций и передачи данных в командный пункт.

Технические характеристики:

Тип: многоцелевой

Дальность полета: 1700 км

Габариты: длина 8 м, высота 3,1 м, размах крыла 16 м

Система запуска: взлетно-посадочная полоса

Боеприпасы: высокоточные планирующие бомбы типа Sadid-345

Напомним, 12 июля в Белом Доме заявили, что Иран готовится поставлять России несколько сотен беспилотников, в том числе ударных. По информации ведомства, в конце июля страна собирается обучать российских военных управлению дронами.

Однако 13 июля в иранском МИД сообщили, что Тегеран не намерен передавать РФ БПЛА, чтобы не способствовать эскалации в Украине, а развития военного сотрудничества между странами на данный момент нет.

19 июля лидер Кремля Владимир Путин полетел на встречу с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Тегеран. В Госдепе США предупредили, что любая операция по передаче беспилотников России повлечет за собой санкции не только от США, но и от других стран.