Не сприяємо ескалації в Україні: Іран відмовив РФ у продажу безпілотників

У МЗС Ірану заявили, що розвитку військової співпраці з Кремлем наразі немає.

Міністерство закордонних справ Ірану офіційно заявило, що не має намірів продавати Росії безпілотники. Про це повідомляється в офіційному "Телеграм"-каналі іранського МЗС.

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Відповідаючи на запитання журналістів про заяву США про те, що Іран може продавати військову техніку та БПЛА в РФ, представник МЗС Насер Канаані заявив, що розвитку у відносинах із РФ останнім часом не спостерігається. Військове співробітництво Ірану з РФ почалося ще до війни.

Позиція Ісламської Республіки Іран щодо війни досить чітка та неодноразово офіційно озвучувалася. Вони не сприятимуть ескалації в Україні.

У Defense Express зазначають, що наразі РФ можуть постачати зброю лише кілька країн — Білорусь, Сирія, КНДР і Еритрея. І лише в Північній Кореї Кремль може знайти цілу лінійку ракет із сумнівною ефективністю. Водночас Москва може знайти можливість отримання зброї із закордону, але її буде недостатньо, і вона не зможе вирішити всі потреби РФ.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що Іран готується постачати Росії ударні безпілотники й іншу техніку. Також російські солдати проходитимуть навчання з управління БПЛА. Після цього прессекретар Путіна заявив, що президент РФ вирушить на переговори до Ірану для переговорів. Вони мають відбутися 19 липня.